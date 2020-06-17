Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Представитель семьи погибшего в аварии с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Представитель семьи погибшего в аварии с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Михаил Ефремов. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Добровинский в беседе с журналистами опроверг информацию о том, что потерпевшая сторона готова обсудить компенсацию морального ущерба. Ранее в Сети появились данные, якобы брат Сергея Захарова не против получить деньги.

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Информация по поводу дела против Михаила Ефремова меняется ежедневно, если не чаще. После резонансного ДТП артист сидит под домашним арестом, уверяя, что не собирается задействовать связи, чтобы избежать наказания. Однако его адвокат и друзья всеми силами пытаются помочь артисту уйти от срока.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Родственники погибшего наотрез отказались принимать компенсацию и не верят в искренность извинений актера. Однако брат водителя, Валерий Захаров, сообщил, что готов взять деньги от Михаила Ефремова.

Разъяснение по данному вопросу дал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны. Как заявил юрист, информация о вероятной компенсации – чья-то фантазия.

Он подтвердил, что адвокат Михаила Ефремова связывался с братом Сергея Захарова, чтобы договориться о встрече. Валерий заявил, что возможность очного общения необходимо согласовать с адвокатом. Ни о каких деньгах речь не велась, настаивает Александр Добровинский.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Сегодня он повторно уточнил у родственников погибшего, готовы ли они принять материальную помощь от Михаила Ефремова. Правозащитник заверил, что семья в этом вопросе непоколебима.

Автор: 17 июня 2020, 19:09 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник

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