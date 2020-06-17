Представитель семьи погибшего в аварии с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Информация по поводу дела против Михаила Ефремова меняется ежедневно, если не чаще. После резонансного ДТП артист сидит под домашним арестом, уверяя, что не собирается задействовать связи, чтобы избежать наказания. Однако его адвокат и друзья всеми силами пытаются помочь артисту уйти от срока.
Родственники погибшего наотрез отказались принимать компенсацию и не верят в искренность извинений актера. Однако брат водителя, Валерий Захаров, сообщил, что готов взять деньги от Михаила Ефремова.
Разъяснение по данному вопросу дал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны. Как заявил юрист, информация о вероятной компенсации – чья-то фантазия.
Он подтвердил, что адвокат Михаила Ефремова связывался с братом Сергея Захарова, чтобы договориться о встрече. Валерий заявил, что возможность очного общения необходимо согласовать с адвокатом. Ни о каких деньгах речь не велась, настаивает Александр Добровинский.
Сегодня он повторно уточнил у родственников погибшего, готовы ли они принять материальную помощь от Михаила Ефремова. Правозащитник заверил, что семья в этом вопросе непоколебима.
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