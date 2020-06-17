Адвокат рассказал о желании Михаила Ефремова сесть в СИЗО

Михаил Ефремов находится под домашним арестом, пока идет следствие. Такую меру пресечения избрал актеру Таганский суд спустя сутки после смертельного ДТП. Оказывается, сам артист хотел более строгого наказания до вынесения окончательного приговора.

8 июня Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы. Несмотря на состояние алкогольного и наркотического опьянения, артист сел за руль своей иномарки и поехал по вечерней столице.

Около 22:00 Михаил Олегович на Садовом кольце выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров умер от полученных травм на следующее утро.

Таким образом, Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Многие хотят, чтобы актера наказали по всей строгости закона, другие же призывают народ воздержаться от критики в адрес Михаила Олеговича.

Похоже, актер и сам не против сурового наказания, поскольку понимает чудовищность своего поступка. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что еще до избрания меры пресечения артист просил отправить его в СИЗО.

"Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает", – признался Пашаев.

По словам адвоката, Михаил Олегович очень подавлен из-за случившегося. Актер даже отказывается от еды. Всего за неделю он похудел на шесть килограммов. Кроме того, Михаил Ефремов очень переживает из-за того, что произошедшее вызвало общественный резонанс и бурные обсуждения.