Адвокат рассказал о желании Михаила Ефремова сесть в СИЗО

8 июня Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы. Несмотря на состояние алкогольного и наркотического опьянения, артист сел за руль своей иномарки и поехал по вечерней столице.
Около 22:00 Михаил Олегович на Садовом кольце выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров умер от полученных травм на следующее утро.
Таким образом, Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Многие хотят, чтобы актера наказали по всей строгости закона, другие же призывают народ воздержаться от критики в адрес Михаила Олеговича.
Похоже, актер и сам не против сурового наказания, поскольку понимает чудовищность своего поступка. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что еще до избрания меры пресечения артист просил отправить его в СИЗО.
"Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает", – признался Пашаев.
По словам адвоката, Михаил Олегович очень подавлен из-за случившегося. Актер даже отказывается от еды. Всего за неделю он похудел на шесть килограммов. Кроме того, Михаил Ефремов очень переживает из-за того, что произошедшее вызвало общественный резонанс и бурные обсуждения.
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