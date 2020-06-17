"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста

Домработница поведала о состоянии находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова. По ее словам, у знаменитости начались проблемы со здоровьем.

Днем 17 июня сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний прибыли в квартиру Михаила Ефремова, чтобы отвезти его на допрос. Как только артист сел в машину, к журналистам вышла близкая к нему женщина – домработница Ева Моисеева.

Она рассказала, что Ефремов сильно переживает из-за смертельной аварии. На фоне стресса артист перестал есть, несколько дней он пребывает в скорби. "С сердцем у него плохо", – сказала Моисеева. Родные регулярно вызывают медиков.

Моисеева уверена, что если актер попадет в тюрьму, то семья его больше не увидит. Ефремов может не выдержать нервного напряжения. Домработница добавила, что звезда осознает тяжесть своего преступления и ждет справедливого наказания.

Напомним, страшная авария с участием артиста произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Внедорожник, в котором сидел Ефремов, вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон. За рулем второго транспорта находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от потери крови в больнице.

Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотических веществ. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы. Суд поместил его под домашний арест до 9 августа.