Фестиваль Coral Travel May Fest пройдет в обновленном Titanic Mardan Palace

Открытие сезона пройдет в формате Coral Travel May Fest. С 30 апреля по 9 мая 2019 г. в отеле Titanic Mardan Palace на новой концертной площадке гостей ждут выступления российских и мировых звезд – Валерия Меладзе, Григория Лепса, Дискотеки Авария, Анны Седоковой, Эмина и Лары Фабиан.



После концертов новый клуб Mykonos Beachна побережье Средиземноморской Ривьеры устроит серию тематических вечеринок, которые плавно перейдут в after-party и незабываемую встречу рассвета.

Помимо музыкальной программы на протяжении всего отдыха гости смогут наслаждаться разнообразными услугами. В BeFine Spa & Thalasso площадью 7500 квадратных метров гостям предложат спа-процедуры, оздоровительные программы по уходу за телом и кожей. Кроме того, отель предусмотрел оздоровительный отдых для маленьких постояльцев. Заменой прохладному морю станут разнообразные бассейны и водные развлечения на любой вкус: крытый и открытый бассейны с подогревом, аквапарк.

Гурманы в Titanic Mardan Palace отведают различные деликатесы и блюда не только традиционной турецкой кухни, но и кухонь различных стран мира в девяти ресторанах a la carte. Знакомство с гастрономическими изысками начнется с первого дня: всех гостей по приезде угостят шампанским Moet Chandon, лукумом и османским шербетом. В винном хранилище отеля, напоминающем исторические погреба замка в Бордо, эстеты смогут отыскать уникальные экземпляры со всего мира. Более 8000 бутылок вина ждет своих почитателей!

Для влюбленных дворец Titanic Mardan Palace станет идеальным вариантом для проведения свадебной церемонии и романтического отдыха.

Для любителей гольфа Titanic Mardan Palace располагает полем площадью 110 гектаров – первым в Турции, имеющим 27 лунок, с великолепным видом на Таврские горы, живописную реку и Средиземное море.

Преображения коснулись внешнего и внутреннего обликов отеля: Titanic Mardan Palace объединил в себе концепцию роскошного дворца с тенденциями современного туризма. Четыре разных архитектурных стиля отражают восточное очарование и разнообразие Стамбула.

Обращает на себя внимание лобби отеля, которое выполнено в стиле дворца Долмабахче, с витражным потолком высотой 21 метр, оформленным в виде неба и украшенным традиционными мотивами ремесленных изделий Османской империи. Также на территории отеля находится миниатюра известного Галатского моста Леонардо да Винчи.

Номерной фонд состоит из 543 номеров. После открытия в предложениях отеля стали доступны новые апартаменты pool dublex suite и premium pool dublex suite с прямым выходом к бассейну.

Приобрести тур на Coral Travel May Fest можно в офисах компании или на сайте.