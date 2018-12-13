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Пресс-релизы

Абу-Даби дарит путешествие в Эмираты семьям с детьми

Фото: Пресс-служба
В рамках продвижения столицы ОАЭ как направления для семейного отдыха, Департамент культуры и туризма Абу-Даби запускает новый проект "Фэмили-Баттл "Семейные каникулы в Абу-Даби: дети против родителей". Участники проекта, которыми могут стать и взрослые, и дети**, смогут попытать удачу и выиграть путешествие мечты для всей семьи в Абу-Даби. Что для этого нужно?
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С 5 декабря 2018 года по 10 января 2019 года включительно родителям нужно отыскать одну из специализированных фотозон в своем районе Москвы, которые располагаются в самых популярных местах семейного досуга, сделать креативную фотографию ребенка или семьи и загрузить получившийся снимок на сайт проекта abu-dhabi-holiday.ru.

Детям для участия нужно загрузить на сайт свой рисунок или письмо верблюду в Абу-Даби, написанное от руки и снятое на фотокамеру. Жанр маленьким участникам в преддверии Нового года хорошо знаком, только вместо Деда Мороза нарисовать или написать письмо нужно самому известному обитателю пустыни и в письме отобразить, почему и как сильно хочется поехать в Абу-Даби.

Фото: Пресс-служба

С 15 по 25 января 2019 года на сайте проекта abu-dhabi-holiday.ru будет проходить открытое голосование за представленные работы в двух категориях – "родители" и "дети". После чего жюри выберет ТОР-20 финалистов проекта (10 детских и 10 взрослых работ) из числа тех, кто наберет максимальное количество "лайков", которые попадут на закрытое финальное мероприятие, которое пройдет 30 января 2019 года в Москве.

Во время мероприятия состоится подведение итогов и вручение призов победителям проекта, которые будут определены с помощью жеребьевки. Другие участники смогут наблюдать онлайн-трансляцию жеребьевки в YouTube.

Фото: Пресс-служба

Дети и взрослые соревнуются на равных! И главных приза будет два – один взрослый и один ребенок** выиграют по семейной поездке в Абу-Даби от партнеров проекта: туроператора Coral Travel, авиакомпании Etihad Airways, отеля Rixos Saadiyat Island 5* и острова Яс. В приз включено: авиаперелет, проживание в отеле и сертификаты на посещение парков развлечений на острове Яс (тематические парки Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi и аквапарк Yas Waterworld) для двоих взрослых и двоих детей**.

Фото: Пресс-служба

Будут призы и за второе место: родители смогут выиграть проживание всей семьей (двое взрослых и двое детей**) в королевском отеле St. Regis Abu Dhabi 5* на 4 ночи; а дети** – отдых в сказочном отеле Bab Al Qasr 5* на 4 ночи всей семьей (двое взрослых и двое детей**).

Будут призы и за второе место: родители смогут выиграть проживание всей семьей (двое взрослых и двое детей**) в королевском отеле St. Regis Abu Dhabi 5* на 4 ночи; а дети* – отдых в сказочном отеле Bab Al Qasr 5 на 4 ночи всей семьей (двое взрослых и двое детей**).

Также жюри выберет одного победителя на 3 место среди детей или родителей и вручит ваучер на 4 ночи в уникальном по своей концепции отеле Yas Hotel 5* на острове Яс.

Фото: Пресс-служба

 Финалистов ждут и другие призы: подарочные сертификаты, сладкие сюрпризы и подарки от партнеров проекта.

Площадки размещения фотозон: детские центры "Космик", аква-парк "Карибия", центры изучения иностранных языков "ВКС", детские центры сети "Беби-Клуб", Музеи иллюзий и Дом Великана в Москве, Театральный Центр "Петрушкина Слобода" в Мытищах. Полный список плошадок с адресами доступен на сайте abu-dhabi-holiday.ru

Партнеры проекта: авиакомпания Etihad Airways, туроператор Coral Travel, остров развлечений Yas Island, отель Rixos Saadiyat Island 5*, отель St. Regis Abu Dhabi 5*, отель Bab Al Qasr 5* и отель Yas Hotel 5*.

Участие в проекте абсолютно бесплатное для всех граждан РФ. Полное описание проекта, правила и регистрация для участия в проекте доступны на сайте abu-dhabi-holiday.ru и в социальных сетях: Facebook, VK, Instagram.  

Напомним, Абу-Даби – это самый большой и самый богатый эмират среди всех, входящих в состав ОАЭ, завоевывает все большую популярность среди туристов со всего мира. И это не только благодаря расположению здесь одной из лучших трасс гонок Формулы-1. Эмират славится своими  красивыми и чистыми пляжами, зелеными оазисами, заповедниками с редкими животными, шикарными отелями, широкими возможностями для шоппинга, захватывающими тематическими парками, культурными достопримечательностями, а с недавнего времени и своим собственным Лувром Абу-Даби. 

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