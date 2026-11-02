Лауреаты 2026 года: Страховая компания РЕСО-Гарантия (САО), АО "Альфа-Банк", Система платежей "ПЛАТИ ПО ВСЕМУ МИРУ" (ООО "Капибара"), ЗДРАВСИТИ, конфеты РОТ ФРОНТ, ДИАНА, радио ДАЧА, ТOREX, AOS, BIC CITY LIFE, корма для животных BEST DINNER, средства защиты растений АВГУСТ, отопительное оборудование ЛЕМАКС.
Также в список лауреатов попали: функциональные коктейли ED Smart компании NL, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ПИКАНТА, РУССКАЯ КАРТОШКА, Одежда для дома OHANA MARKET, почва грунт TERRA VITA, ТЕСТ НА ПРАВДУ, светодиодные лампы (СТМ) ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО, ПК "БАЛТИКА", тонометры MICROLIFE, СИНУПРЕТ, кофеварка VITEK, садовая техника и планетарные миксеры: STARWIND, БАК-СЕТ, СИТИЛИНК, соки и нектары BARINOFF, NEWS.RU, ЧЕМПИОНАТ.РУ.