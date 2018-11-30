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Lifestyle

Пляж и танцы: фантастические новогодние каникулы во Вьетнаме

Фото: Пресс-служба
Третий фестиваль электронной музыки Epizode пройдет на острове Фукуок с 28 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Если вы любитель пляжных вечеринок, то ваш идеальный выбор на новогодние праздники – вьетнамский Фукуок. Там на пляже Long Beach уже третий раз соберутся корифеи электронной музыки.
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Сейчас организаторы Epizode указывают в списке приглашенных более ста тридцати исполнителей и коллективов. Среди безусловных звезд Epizode³ – чилиец Ricardo Villalobos, первая техно-леди планеты Nina Kraviz, резидент знаменитых клубов DC10 и Fabric Seth Troxler, румынский дуэт Praslesh и знаменитый продюсер Ferry Corsten. Вместе они переносят на вьетнамский остров настроение бесшабашной Ибицы: безудержные танцы на пляже гарантированы.

Организатором фестиваля является российский холдинг Sagrado Corp., однако Epizode привлекает на Фукуок не только наших соотечественников. Его атмосфера притягивает жителей разных стран; свободных творцов, художников, любителей приключений и взрослых, которые мечтают вернуться в беззаботное детство хотя бы на несколько безумных дней. Причем все это – в весьма и весьма комфортных условиях для отдыха.

Фото: Пресс-служба

В последние годы Вьетнам стал привлекательной площадкой для крупных проектов. Инвесторы, в том числе мировые отельеры, не упустили возможность облюбовать и Фукуок. На остров пришли почти все ведущие мировые гостиничные сети – Radisson, Marriot, Vinpearl и Movenpick.

Теперь у гостей фестиваля есть богатый выбор места проживания. Они могут жить и в комфортабельных виллах европейского стиля Marriott с собственной набережной с фонарями, в Intercontinental с белоснежным песком и панорамным баром на 30-м этаже, в Novotel с огромным бассейном с видом на океан или же в маленьких бунгало местных гостиничных сетей.

Фото: Пресс-служба

Гости фестиваля Epizode также смогут поселиться в комфортабельные виллы, в которых можно жить большой и веселой компанией. Словом, выбор на Фукуоке огромный и рассчитан на людей с самым разным достатком. Туризм на острове развивается ошеломляющими темпами, постепенно он становится одним из самых известных мировых туристических направлений.

Добраться из России на Фукуок сейчас тоже просто. Coral Travel организовала прямой перелет на самолетах авиакомпании Royal Flight из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Кемерово, Владивостока и Хабаровска. Вылеты запланированы на 23 и 30 декабря и 2 января.

Фото: Пресс-служба

Рекомендуем обратить внимание на сетку отелей Vinpearl расположенных прямо у моря. Цены вполне доступные. Так 10 ночей в двухместном стандартном номере отеля VINOASIS PHU QUOC RESORT 4* с вылетом из Москвы 30.12 обойдется в 152 тысячи рублей, в INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT – 172 тысячи (цены действительны на момент подготовки материала).

Дополнительные бонусы для посетителей Фукуока дают множество достопримечательностей, которые привлекут даже самого искушенного туриста. Уже бывавшие на острове путешественники советуют посетить самую длинную в мире канатную дорогу. Она расположена в городе Ан-Той. Дорога идет прямо над морем через острова Хон Ло и Хон Дуа и заканчивается в местечке Хон Том.

Фото: wikipedia.org

Дорога, протянувшаяся почти на восемь километров, имеет шесть кабельных вышек высотой до 160 метров. Туристы могут воспользоваться 70 кабинками, каждая из них способна вместить до 30 человек. Максимальная скорость движения по канатной дороге составляет восемь метров в секунду. Это значит, что на преодоление всего маршрута понадобится примерно 20 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы насладиться шикарными видами, открывающимися с высоты.

Еще одной знаковой достопримечательностью Фукуока является контактный зоопарк Vinpearl Safari Phu Quoc. На огромной территории собраны 400 видов растений и 150 видов животных с перспективой увеличения до трех тысяч.

Фото: wikipedia.org

Особенно ценен сафари-парк тем, что посетители могут увидеть в нем животных, которые находятся под угрозой вымирания. Для туристов открыты две большие тематические зоны – "Зоопарк" и "Сафари-парк на открытом воздухе", где можно понаблюдать за жизнью животных в естественных условиях.

Опытные путешественники советуют заглянуть и в парк развлечений Vinpearl Land Phu Quoc. На территории 170 тысяч квадратных метров разместились захватывающие игры, аквапарк, детский кинотеатр и многие другие развлечения для всех возрастов. Парк "Лэнд Фукуок" состоит из нескольких тематических зон: аквапарк, аттракционы, развлекательные павильоны, океанариум, магазины с сувенирами, колесо обозрения. Помимо этого, можно посмотреть на костюмированные танцевальные шоу с фейерверками.

Фото: Пресс-служба

Стоит заглянуть и в типичный азиатский городишко Зыонг Донг. Гоняющие на мопедах вьетнамцы, ночной рынок, маленькие домики, аутентичные бары – азиатского колорита хоть отбавляй! Кроме того, опытные путешественники советуют посетить Кокосовую тюрьму. Дело в том, что еще 50 лет назад Фукуок был не райским островом, а местом, где творились страшные вещи.

Тюрьма была основана французами, а в годы Вьетнамской войны использовалось для содержания политических заключенных. Прошли десятки лет, ужасы прошлого остались далеко позади. В память о событиях давно минувших лет в тюрьме установлен мемориал. История воссоздана весьма скрупулезно, с любовью к деталям.

Обо всех вариантах пакетных туров на фестиваль Epizode можно узнать на сайте или в фирменных офисах Coral Travel.

Важно, что на время проведения Epizode на Фукуоке будет теплая и солнечная погода. Идеальный вариант для безудержного веселья!

Автор: Иван Поляков30 ноября 2018, 10:38

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