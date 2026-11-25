30 декабря 2026 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 27-й раз приглашает поклонников на традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Для многих любителей классики новогодний концерт МГАСО уже стал неотъемлемой частью праздника, а билеты на него – лучшим подарком.

За дирижерским пультом – художественный руководитель МГАСО Иван Никифорчин. Ведущий концерта – Алексей Барабанов.

В 2026 г. слушателей ожидает сюрприз: в первом отделении концерта прозвучат самые известные увертюры и фрагменты из опер Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Шарля Гуно, Камиля Сен-Санса. Второе отделение будет целиком посвящено вальсам, полькам и маршам Иоганна Штрауса-сына и его брата Йозефа.

Когда: 30 декабря 2026 г., 19:00

Где: Большой зал консерватории

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