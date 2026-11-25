За дирижерским пультом – художественный руководитель МГАСО Иван Никифорчин. Ведущий концерта – Алексей Барабанов.
В 2026 г. слушателей ожидает сюрприз: в первом отделении концерта прозвучат самые известные увертюры и фрагменты из опер Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Шарля Гуно, Камиля Сен-Санса. Второе отделение будет целиком посвящено вальсам, полькам и маршам Иоганна Штрауса-сына и его брата Йозефа.
Когда: 30 декабря 2026 г., 19:00
Где: Большой зал консерватории
Категория: 6+