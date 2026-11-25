30 ноября 2026 года в Московском Международном Доме музыки, в зале им. Е.Ф. Светланова состоится мировая премьера спектакля "Братья Моцарт". Его героем станет композитор Евстигней Ипатович Фомин (1761–1800). Это имя в конце XVIII века гремело на всю Россию, а сегодня известно лишь узкому кругу профессионалов. Постановка пройдет в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Энергия открытий".

Современники называли Фомина «русским Моцартом» – и не случайно. Он был одним из немногих иностранцев, удостоенных звания академика престижнейшей Болонской филармонической академии, той самой, академиком которой за десять лет до него стал Вольфганг Амадей Моцарт. Оба получили звание академика в исключительно юном возрасте: Моцарт – в 14 лет, Фомин – в 24. Они занимались под руководством одного и того же наставника – падре Джованни Баттиста Мартини. И оба прожили короткую, но невероятно яркую жизнь.

Евстигней Фомин писал оперы на либретто самой Екатерины II и был одним из первых профессиональных русских композиторов, чье творчество во многом определило развитие русской оперы. Его взлет был стремительным, но кратким. Он умер в забвении, совсем молодым, и его музыкальное наследие лишь спустя столетия начинает возвращаться к слушателям.

Почему? Ответить на этот вопрос попытается автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли – Дмитрий Минченок, драматург, сценарист, актер и режиссер, лауреат премий «Лавр» и Фонда Ирины Архиповой, номинант ТЭФИ. В своем новом спектакле он расследует удивительные обстоятельства жизни забытого гения. «Братья Моцарт» – это остроумная музыкальная головоломка с невероятным финалом, которая позволит зрителю увидеть историю жизни и любви Евстигнея Фомина, Екатерины II и ее постоянно меняющихся фаворитов с неожиданного ракурса.

«Я бы назвал этот спектакль «историческим детективом XVIII века на сцене XXI века», – говорит Дмитрий Минченок. – Это острая, современная психологическая драма о зависти, непризнании очевидного и вечном диктате «середняков». В этой истории переплетаются разгадки тайн Екатерининского века, строгое архивное расследование и научные открытия из жизни Евстигнея Фомина. Судьба гениального композитора удивительным образом оказалась связана с судьбой поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Доказательство этому я нашел в мемуарах Державина. И хотя поэт не называет Фомина по имени, сомневаться в подлинности этой фантастической истории не приходится».

В спектакле впервые прозвучат два произведения, объединенные общей историей. Это экзаменационные работы Фомина и Моцарта – сочинения, после которых выпускники получали звание академиков Болонской академии и право дирижировать любым европейским оркестром.

В постановке будут задействованы сразу три музыкальных коллектива телерадиоцентра «Орфей»: Симфонический оркестр радио «Орфей», ансамбль солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова и Академический хор русской песни, носящий имя своего основателя, народного артиста СССР Николая Кутузова.

Когда: 30 ноября 2026 г.

Где: ММДМ, Светлановский зал

Категория: 12+