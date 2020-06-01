"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста

Эксперт часто предрекает гибель Крымского моста. Примечательно, что делает это Медовар практически одними и теми же словами. Однако его прогнозы оказались неверными. Тем не менее, ученый стал популярен в украинских СМИ.
"Зачем взрывать Крымский мост, если он сам скоро развалится?" – цитирует ученого "Царьград". При этом он признался, что новость о ликвидации переправы очень трудно комментировать серьезно.
По словам Медовара, делать крылатые ракеты, чтобы уничтожить мост, – это какой-то анекдот. Он предположил, что у некоторых украинцев "крыша уехала", и они несут какую-то околесицу.
Напомним, что когда Крымский мост был построен, в Киеве говорили, что ездить по нему нельзя, и он скоро развалится. Потом было запущено автомобильное движение по переправе.
Как писали "Дни.ру", 23 декабря состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста. Сейчас поезда ходят по двум маршрутам: из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь.
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