"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста

Украинцы сообщили об успешном испытании ракеты "Нептун", которая "ликвидирует" Крымский мост. Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар высмеял намерения ликвидаторов из Незалежной.



Эксперт часто предрекает гибель Крымского моста. Примечательно, что делает это Медовар практически одними и теми же словами. Однако его прогнозы оказались неверными. Тем не менее, ученый стал популярен в украинских СМИ.

"Зачем взрывать Крымский мост, если он сам скоро развалится?" – цитирует ученого "Царьград". При этом он признался, что новость о ликвидации переправы очень трудно комментировать серьезно.

По словам Медовара, делать крылатые ракеты, чтобы уничтожить мост, – это какой-то анекдот. Он предположил, что у некоторых украинцев "крыша уехала", и они несут какую-то околесицу.

Напомним, что когда Крымский мост был построен, в Киеве говорили, что ездить по нему нельзя, и он скоро развалится. Потом было запущено автомобильное движение по переправе.

Как писали "Дни.ру", 23 декабря состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста. Сейчас поезда ходят по двум маршрутам: из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь.

