Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018" Как менялась Алла Пугачева Странная Валерия на шоу Ани Лорак Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Вторник 15 мая
Лента новостей
19:07
Рухнувшая эстакада убила 16 человек (фото)
19:01
Порошенко опозорился перед Путиным во время открытия Крымского моста
18:35
"Это неизлечимо": состояние бабушки Урганта серьезно ухудшилось
18:34
Знаменитый журналист умер в США
18:23
Как Путин открыл Крымский мост
18:09
В Госдуме возмущены атакой СБУ на российских журналистов
18:09
В московском метро скончался пассажир
17:46
Порошенко нашел неожиданную "пользу" Крымского моста
17:25
Из горящей больницы на севере Москвы вывели людей
17:05
Новая Lada переплюнула по цене иномарки
17:03
"А где жена?" – Фадеев удивил снимком с двумя любимыми женщинами
17:02
Ценители искусства соберутся на масштабном форуме в Москве
16:37
Отец Фотий из "Голоса" высказался о позоре Самойловой на "Евровидении"
16:35
Украинцы захлебываются желчью после открытия Крымского моста
16:22
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
16:18
Главные мифы об алкоголизме
16:18
Охранники Путина утерли нос израильтянам
16:13
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке
16:06
Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея
16:03
Госдума уточнит правила расчета налога на имущество
15:39
США испытали устаревший на полвека аналог российского оружия
15:19
5 любимых курортов знаменитостей
15:04
У олимпийского чемпиона произошло кровоизлияние в мозг
14:55
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом
14:54
"Поехали!" – Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
14:42
Онколог дал Медведеву советы по лечению рака
14:42
"Несчастные": мать Сергея Лазарева высказалась о его личной жизни
14:36
Кофе вызывает страшные последствия
14:17
Частый секс признан смертельно опасным
14:16
Известный музыкант умер в возрасте 69 лет
14:00
Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
13:57
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
13:54
В Подмосковье из-за пожара встали поезда
13:48
Как Запад отвечает на американские санкции
13:41
"Жаль, нет Жанны": Шепелев взволновал россиянок умением ублажать
13:34
Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум
13:33
Украина рискует рассориться с Европой
13:24
Под Москвой на пятилетнего мальчика упала бетонная плита
13:18
Победительница "Евровидения" бросила Галкина из-за сладких геев
13:01
Новое лекарство от рака рекордно продлило жизнь больным
12:56
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
12:51
XIII интернет-конференция СПИК пройдет в Санкт-Петербурге
12:50
Госдума поддержала ответ на антироссийские санкции
12:43
Успенская умоляет беглую дочь вернуться
12:30
В Петербурге из окна школы выпал мальчик
12:27
Криптовалюты начали неделю в позитивном настроении
12:21
В Москве зверски убили красавицу-студентку
12:04
Таинственно исчезнувший малайзийский Boeing похитил и разбил пилот
12:03
Началова сильно сдала после пьяного скандала
11:48
Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 15, 2018
просмотры: 123

Как Путин открыл Крымский мост

567

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Российский лидер лично сидел за рулем КамАЗа, который одним из первых проехал по новой дороге через Керченский пролив. Эксперты отмечают, что строительство завершилось на полгода раньше намеченного срока и не только связало Крым и Краснодарский край, но и показало большие перспективы масштабных инфраструктурных проектов России.

поделиться

комментарии

567

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

Актер и режиссер в ней души не чает

567

Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"

Завершился главный песенный конкурс планеты

567
567

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

Пара наслаждается медовым месяцем

567

Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

Певица очень расстроилась из-за того, что не прошла в финал

567

Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах

Красавицы блеснули на красной дорожке

567

Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

На Красной площади показали новое вооружение

567
567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

"Тебя Бузова укусила?": Полина Гагарина взбесила похабными снимками

Исполнительница шокировала поклонников откровенными фото
Шоу-бизнес

Джоли странно отреагировала на беременность Энистон

Слухи о скором материнстве соперницы раздавили артистку

Политика

Как Запад отвечает на американские санкции
Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум
Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей
Порошенко с протянутой рукой унизили

Шоу-бизнес

Отец Фотий из "Голоса" высказался о позоре Самойловой на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Проишествия

Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Шоу-бизнес

Началова сильно сдала после пьяного скандала

Исполнительницу невозможно узнать
Шоу-бизнес

Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую

Бывшая жена Джигарханяна плевалась и орала
Шоу-бизнес

Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Как сейчас живет Анастасия Дашко
Шоу-бизнес

Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея

Балерина безудержно хочет секса

Гороскоп

Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные

Фоторепортажи

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

Спорт

Фетисов раскрыл российского покровителя предателя Родченкова
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ

Регионы

Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru