Как Путин открыл Крымский мост

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Российский лидер лично сидел за рулем КамАЗа, который одним из первых проехал по новой дороге через Керченский пролив. Эксперты отмечают, что строительство завершилось на полгода раньше намеченного срока и не только связало Крым и Краснодарский край, но и показало большие перспективы масштабных инфраструктурных проектов России.
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