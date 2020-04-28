"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас

Блогеры обеспокоены событиями на Крымском мосту. По сообщениям местной жительницы, ограничений на проезд по переправе нет. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост слабым местом региона в борьбе с коронавирусом.



Как и по всей стране на полуострове действует режим всеобщей изоляции. Прибыющие в регион должны соблюдать карантин в течение двух недель.



Тем временем в Сети бьют тревогу: блогер RoksolanaToday&Крым25% обеспокоена активным трафиком по Крымскому мосту. "Всю заразу спокойно пропускают", – написала она на своей странице в "Твиттер".

За сутки не пустили только 38 автомобилей, уточнила блогер. Помимо автомобилей, на полуостров прибывают поездами и самолетами. "Толку сидеть крымчанам на самоликвидации, пока оно все шнырит кругом? Все одно не поможет", – переживает пользователь Сети.

Всю заразу спокойно ПРОПУСКАЮТ в Крым

Крымский мост: за сутки не пустили 38 авто

Всего путепроводом воспользовалось 3257 транспортных средств.

Из них 1447 ТС прибыло на полуостров, 27 не пустили в Крым, 1810 проехали в сторону Краснодарского края, 11 машин не выпустили из Крыма. pic.twitter.com/fvsFwHb9HQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) April 27, 2020

По официальным данным, за сутки по Крымскому мосту на полуостров въехали более 1,8 тысячи автомобилей. В обратном направлении проследовали почти две тысячи машин.

Крымский мост улучшил транспортную доступность полуострова, но в то же время создал проблемы из-за коронавируса, говорил ранее глава региона Сергей Аксенов. Он назвал назвал ахиллесовой пятой в плане защиты полуострова от эпидемии и посетовал, что проверить всех въезжающих автомобилистов невозможно.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в России 28 апреля превысило 90 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено свыше 6,3 тысячи случаев.