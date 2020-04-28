"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас

Как и по всей стране на полуострове действует режим всеобщей изоляции. Прибыющие в регион должны соблюдать карантин в течение двух недель.
Тем временем в Сети бьют тревогу: блогер RoksolanaToday&Крым25% обеспокоена активным трафиком по Крымскому мосту. "Всю заразу спокойно пропускают", – написала она на своей странице в "Твиттер".
За сутки не пустили только 38 автомобилей, уточнила блогер. Помимо автомобилей, на полуостров прибывают поездами и самолетами. "Толку сидеть крымчанам на самоликвидации, пока оно все шнырит кругом? Все одно не поможет", – переживает пользователь Сети.
Всю заразу спокойно ПРОПУСКАЮТ в Крым— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) April 27, 2020
Крымский мост: за сутки не пустили 38 авто
Всего путепроводом воспользовалось 3257 транспортных средств.
Из них 1447 ТС прибыло на полуостров, 27 не пустили в Крым, 1810 проехали в сторону Краснодарского края, 11 машин не выпустили из Крыма. pic.twitter.com/fvsFwHb9HQ
По официальным данным, за сутки по Крымскому мосту на полуостров въехали более 1,8 тысячи автомобилей. В обратном направлении проследовали почти две тысячи машин.
Крымский мост улучшил транспортную доступность полуострова, но в то же время создал проблемы из-за коронавируса, говорил ранее глава региона Сергей Аксенов. Он назвал назвал ахиллесовой пятой в плане защиты полуострова от эпидемии и посетовал, что проверить всех въезжающих автомобилистов невозможно.
Напомним, что число заразившихся коронавирусом в России 28 апреля превысило 90 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено свыше 6,3 тысячи случаев.
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