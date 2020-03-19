Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста

Переправа улучшила транспортную доступность региона, но в связи с коронавирусной инфекцией создала новые проблемы. Проверять всех въезжающих на полуостров пока невозможно, признался глава Крыма Сергей Аксенов.
Переправу он назвал "Ахилессовой пятой" в плане защиты от коронавируса. "Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост", – цитирует Аксенова "Интерфакс".
По его словам, в аэропорту можно организовать тотальную проверку, но на мосту это невозможно. Об этом чиновник заявил в четверг, 19 марта, на совещании по борьбе с коронавирусом.
В свою очередь глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что на Крымском мосту при въезде из Краснодарского края проверяют только автобусы. Автомобильный и железнодорожный транспорт остается не охвачен. При этом на границе Крыма с Украиной всем въезжающим измеряют температуру, кто-то сдает анализы.
Пока в Крыму не зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19. На контроле находятся 182 человека, из них 10 – в стационарах. С 17 марта в регионе введен режим повышенной готовности.
Крымский мост был полностью построен в декабре прошлого года. Тогда же было запущено железнодорожное сообщение по переправе. Сейчас поезда ходят из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь, кроме того курсирует электричка в Краснодарский край.
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