"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту

Поезда "Таврия" через Керченский пролив ходят уже месяц. Но если первые составы были забиты, то теперь их востребованность снижается. В чем причина? По мнению пользователей Сети, стоимость билетов на поезда через Крымский мост завышена.



Острая дискуссия разгорелась в сообществе поезда "Таврия" в социальной сети "ВКонтакте". На странице появилась запись о стотысячном пассажире. "Поздравляем и дарим сертификат на бесплатный проезд с семьей на “Таврии”. Ждем миллионного путешественника", – сказано в сообщении.



Подписчики отреагировали по-разному. Одни обрадовались знаменательному событию, другие принялись критиковать перевозчика. Так, Валентин Харчик обратил внимание на стоимость билетов на поезд через Крымский мост.

"Лучше уж цены снизьте, чтобы наполняемость поезда была более 30 процентов", – написал пользователь.

Другие комментаторы подвергли сомнению важность произошедшего события. "Тот случай, когда хайп прошел, новых маршрутов нет, а написать что-то надо", – считает Сергей Дьячук.

Стоимость билетов на поезда через Крымский мост начинается от 3,5 тысячи рублей. За эти деньги можно приобрести место в купе в поезде из Москвы в Симферополь. За то, чтобы пересечь Керченский пролив в вагоне повышенной комфортности, придется заплатить 11,7 тысячи рублей.

Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось 23 декабря. Сейчас поезда ходят из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. С приближением курортного сезона перевозчик обещает открыть новые маршруты.