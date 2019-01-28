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Недвижимость

"Единая Россия" наладит обратную связь с обманутыми дольщиками

Фото: duma.gov.ru
"Единая Россия" проведет анализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и на его основе предложит Минстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Партия также опросит самих обманутых дольщиков, чтобы собрать более точную информацию.
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Глава рабочей группы президиума генсовета "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский предложит Минстрою расширить критерии включения в реестр проблемных объектов долевого строительства. Предложения будут направлены на имя главы  ведомства Владимира Якушева.

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"На основе обратной связи от дольщиков, по результатам анализа результатов сверки реестров проблемных объектов в регионе, будут сформированы предложения по изменениям критериев включения объектов в реестр", – сказал депутат. Он напомнил, что эта работа проводится по поручению президента Владимира Путина.

Как отметил Якубовский, сейчас складывается ситуация, когда регион или муниципалитет должен включить тот или иной объект в реестр проблемных по определенным критериям. Но такие дома не попадают в реестр из-за нежелания местных властей, пытающихся таким образом замалчивать масштабы проблемы. Из-за этого не прорабатывается механизм достройки объектов.

Александр Якубовский. Фото: er-duma.ru

Серьезной оценки требует и тот факт, что 103 застройщика, которым ранее страховые компании отказывали в страховании их деятельности из-за проблем, теперь находятся в списке аккредитованных на портале Дом.РФ. У единоросса возникли законные сомнения в добросовестности данных компаний, которые могут воспользоваться переходом страховых полномочий в Фонд защиты прав дольщиков. Еще одна проблема, которую нужно решить – нехватка документов, необходимых для завершения строительства.

Напомним, по данным замминистра строительства Никиты Стасишина,  в 17-ти российских регионах на сегодня отсутствуют проблемные объекты, а всего в 68 субъектах в реестр включено 894 недостроенных дома.

Автор: Александр Комаров28 января 2019, 18:41

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