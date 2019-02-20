Ипотечные каникулы могут распространить на обманутых дольщиков

В Госдуме выступили с идеей предоставить ипотечные каникулы обманутым дольщикам. Депутат Александр Якубовский прокомментировал предложение президента ввести такую льготу для заемщиков, потерявших источник дохода.

Глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков напомнил, что идея о введении ипотечных каникул уже обсуждалась на площадке партии.

"Нам стало ясно, что вопрос о введении ипотечных каникул следует рассматривать комплексно. С одной стороны, как сегодня сказал президент, они должны коснуться тех, кто остался без дохода, а с другой – и тех, кого обманул застройщик", – сказал Якубовский.

По словам депутата, любые инициативы, направленные на поддержку людей, вложивших средства в приобретение жилья с помощью ипотеки, найдут поддержку у граждан и помогут властям решить проблемы дольщиков. При этом Якубовский отметил, что перечень тех, кого в итоге коснутся ипотечные каникулы, еще необходимо уточнить.





Выступая 20 февраля с ежегодным посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода. "Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода", – сказал глава государства.

Защита прав участников долевого строительства – один из приоритетов в работе Госдумы VII созыва. Летом 2017 года депутаты приняли закон о создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагает прозрачный механизм защиты всех дольщиков.





Принятию закона предшествовали масштабные парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков, которые сначала прошли в Госдуме, а затем, по рекомендации спикера Вячеслава Володина, и в регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители региональных и муниципальных властей, руководители строительных компаний, силовики и эксперты.