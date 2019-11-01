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Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе

Фото: www.globallookpress.com
Появились подробности громкого убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Мужчина был застрелен в собственном доме.
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Лаврентьева застрелили неизвестные. Предполагается, что это могли сделать представители российских спецслужб: на месте, где было найдено тело, лежали десятки гильз от пистолета-пулемета "Кедр".

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"Использование "Кедра" говорит о достаточно высоком уровне киллера или высоком положении заказчика в криминальной иерархии", – сообщает URA.ru. Впрочем, если бы за дело взялись спецслужбы, вряд ли бы в городе объявили план "Перехват", отмечает "Царьград". Пока налетчиков задержать не удалось.

Как поясняет телеканал "360", поздним вечером 31 октября жена Лаврентьева заметила на приусадебном участке два силуэта. Мужчина пошел посмотреть, кто там объявился. Послышались выстрелы.

"Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома, после чего женщина услышала несколько выстрелов. Когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины – также с огнестрельным ранением", – цитирует сотрудника Следственного комитета RT.

Ранее "Российская газета" опубликовала ролик с места преступления. На кадрах видны дом и кровь убитых рядом с ним.

Автор: 1 ноября 2019, 09:46

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