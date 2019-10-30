Женщину 18 раз ударили ножом и попытались сжечь в Новокузнецке

В Новокузнецке возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который подозревается в жестоком убийстве собутыльницы. Он сообщил, что познакомился с жертвой на улице, и она сама позвала его к себе домой выпить.
Как передает VSE42.ru, хозяйка квартиры предложила мужчине интим, но тот отказался, а когда она стала настаивать, нанес ей 18 ударов ножом. После этого, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег наволочку и скрылся.
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