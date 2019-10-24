Житель Коми задушил свою сестру и спрятал ее тело в сарае

В Коми задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве. Следствие полагает, что от рук мужчины погибла его сестра.
По данным FlashNord, в ходе совместного распития спиртного злоумышленник избил и задушил женщину. После этого он спрятал тело в сарае. Подозреваемый признал вину в содеянном и дал подробные показания.
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