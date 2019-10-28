Покушение: в прямом эфире сообщили об убийстве приехавшего в Донбасс Зеленского

Начав общаться с окопавшимися в Донбассе националистами,
Владимир Зеленский проявил себя полным ничтожеством. Об этом в прямом эфире на
телеканале "Россия-1" заявил украинский политолог Александр Семченко.
Убрать с линии фронта мешающих разведению войск нетрудно, полагает эксперт. "Спецоперация либо спецназа СБУ, либо армейского спецназа – положили мордой в землю тех, кто захотел сдаться, положили в землю тех, кто не захотел сдаться, и об этом забыли", – пояснил Семченко.
Жизнь Зеленского находится в опасности, полагает эксперт. Спасти себя и страну он может только жесткими мерами, никаких заигрываний с радикалами быть не должно, уверен политолог. В противном случае глава государства может лишиться жизни, предупредил Семченко.
"Действительно, говорили, что есть люди, заинтересованные в его смерти, которые, в конечном итоге, просто могут организовать покушение на Владимира Зеленского", – заявил эксперт.
Если Зеленский хочет выжить и сохранить власть, то ему следует арестовать самых несговорчивых радикалов и зачинщиков беспорядков. "Есть более мягкий вариант Эрдогана – 30 тысяч арестов, и в стране порядок", – напомнил Семченко о последствиях неудавшегося военного переворота в Турции в 2016 году.
На днях Владимир Зеленский посетил линию разграничения в Донбассе. Глава государства пообщался с жителями поселка Золотое, которые продолжают жить между двумя противоборствующими сторонами. Также президент пообщался с военнослужащими, не желающими выполнять приказ об отводе вооружений.
В ходе разговора один из бойцов позволил себе панибратский тон в общении в общении с Зеленским. Военнослужащий вел себя смело и бесцеремонно. Президент попробовал осадить нахала, но вышло комично. "Я же не лох какой-то", – обратился глава государства к дерзкому собеседнику.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Париж признан самым красивым городом мира. Нью Йорк на втором месте.