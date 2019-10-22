Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати

Оказалось, для того, чтобы превратиться из любимой жену в грушу для битья в Дагестане достаточно всего лишь понести девочку. 19-летняя девушка обратилась в центр реабилитации, рассказав душераздирающую историю.
Несостоявшаяся мамочка поведала специалистам о том, что узнав на УЗИ о поле будущего ребенка, супруг насильно отвез ее в абортарий, предварительно сильно избив. Там мужчина угрозами и уговорами заставил девушку избавиться от плода, чем нанес ей сильную моральную травму. Телеканал "Царьград" отмечает, что жертва семейного насилия очень ждала свое будущее чадо.
"К нам в субботу пришла девушка с проблемой, что она сразу после аборта сбежала от мужа, хочет от него спрятаться и скрыться... она была сломлена психологически. Сделала аборт, о чем очень жалеет. И у нее психологическая травма. После этого она узнала про наш центр, может, листовку где-то увидела, и пришла к нам. Мы ее направили в приют", – рассказала в интервью корреспондентам телеканала "360"директор дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгения Величкина.
Она отметила, что сейчас девушка находится в безопасном месте. Супруг даже после вопиющего издевательства над молодой женой продолжает разыскивать ее. К счастью, безуспешно.
"Мужчины в Дагестане хотят сыновей. Бывает, если женщина рожает дочь, за ней даже в роддом не приезжают. А этот мужчина сказал, что даже Тимати родил сына, и стал давить на жену, требуя ее сделать аборт", – дополнила Величкина.
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