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Бывшую жену Ефремова отправили на аборт из-за смертельной опасности

Яна Гладких. Фото: www.globallookpress.com
Яна Гладких впервые рассказала о беде, которая пришла в ее дом. Оказалось, у ребенка, которого она носит под сердцем, тяжелейший порок сердца.
прочитано 976 раз

"Я сильно простыла зимой, в самом начале срока, лежала с температурой – и сердечко неправильно сформировалось…" – объяснила Яна Гладких. В каждом кабинете актрисе говорили: "Этот будет инвалидом, идите на аборт!" Однако она приняла другое решение. "Когда мы с Ваней узнали о диагнозе, я не говорила никому. Но знала, что не буду переступать через жизнь… У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба… Я выбрала Степу. Я сделаю для него все", – цитируют Яну Гладких "Аргументы и факты".

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Степе требуется оперативное вмешательство на открытом сердце, без которого ребенок не сможет жить. "Это называется "переключение", они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", – пояснила актриса. Едва ее мальчик появится на свет и сделает первый вдох, его сердце начнет сбои.

Транспозиция магистральных сосудов – серьезнейший порок сердца, который можно скорректировать за одну операцию, в первый день после появления на свет в родблоке "сердечной" клиники, и жить дальше самой обычной жизнью, без ограничений. Сейчас Яна Гладких собирает деньги на операцию в Германии.

У артистки и ее мужа Ивана есть маленький сын Лев. "Первого сына, Леву, Ваня рожал со мной. Да так хорошо рожал, что врач даже оставлял меня на него, выходил на несколько часов из палаты. И курсы тоже все со мной просидел… Ваня вообще моя опора. Совершенно мой человек. Он тоже из творческой сферы, звукорежиссер, раньше работал на "Детском радио". Мы вместе всего два года, и вот уже вторая беременность подходит к концу…" – рассказала Яна Гладких. Отметим, ранее она состояла в браке с актером Никитой Ефремовым, но союз распался.

Автор: 21 августа 2019, 15:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алиса Воронова
Ответить
Ваня, просто, Ваня.
Гость
Ответить
Сейчас медицина продвинулась.Надо лечить.Бог в помощь.
Юшка
Ответить
Она жена какого Вани, что-то фамилию в тексте не нашла?
1

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