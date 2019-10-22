"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта

Ежедневно в России делают более 22 тысяч абортов, а это около шести миллионов в год. Каждый пятый аборт приходится на девушку-подростка в возрасте от десяти до 18 лет. По статистике в России до 15% операций дают осложнения, около 8% женщин остаются бесплодными. Со всем этим и намерен бороться Борис Корчевников.

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