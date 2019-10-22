"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта

На возглавляемом им православном телеканале "Спас" открывается прямая линия спасения от абортов. Эксперты самых разных специальностей в программе "Прямая линия жизни" будут принимать звонки от женщин, по разным причинам задумавшихся об аборте. Задача команды проекта – найти выход из самых сложных ситуаций, оказать реальную психологическую, юридическую, медицинскую поддержку, помочь сохранить жизнь ребенку.
"Очень важно помочь женщине всем миром, – пояснил Корчевников. – В течение эфира мы не только будем принимать звонки от женщин, чьи имена и лица, по их желанию, останутся неизвестны, но и будем помогать каждой в том, в чем она сейчас более всего нуждается. "Прямая линия жизни" – эта та точка в эфире, которая будет менять судьбы, потому что главная жертва аборта – даже не несчастный малыш, а сама мама, которая потом никогда не сможет себе этого простить. Обратных случаев я не встречал".
К поддержке беременных женщин будут оперативно подключаться церковные приюты, центры гуманитарной помощи и центры защиты материнства в регионах. Борис Кочевников уверен, что сможет помочь женщинам сделать мудрый и правильный выбор.
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