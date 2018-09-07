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Крымский мост сносит ветром

Фото: vk.com/luda_ya
Украинцы вновь выдумывают небылица про Крымский мост. Ранее в СМИ и соцсетях Незалежной сообщалось об "обрушении" трассы, о том, что по мосту якобы никто не ездит. Все эти вбросы легко опровергаются: достаточно лично проехаться по новенькому путепроводу. Но украинцы никак не уймутся: теперь они надеются, что Крымский мост снесет ветром.
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"#Крым #Ялта и все побережье сегодня – это только начало. Толи еще будет... Шторм движется прям на Керченский пролив. А выстоит ли Крымский мост 8-го числа? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.)" – написал на своей странице в Twitter пользователь Видаль Сорокин.

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Крымский мост

Комментаторы понадеялись, что Крымский мост не выдержит шторм и рухнет. "Даже если и выстоит – вода камень точит и шторм этот не последний", – написал Кат Леонидыч.

Действительно, погода в Крыму сейчас оставляет желать лучшего. Накануне сильные дожди частично подтопили Феодосию и Ялту. В выходные синоптики прогнозируют продолжение ливней, грозы, шторм и понижение температуры воздуха.

Вот только Крымскому мосту разгул стихии нипочем. Он построен с применением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для района Керченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители, мост простоит не менее 100 лет.


"Украинцам Крымский мост по-прежнему не дает покоя. То он  у них "разваливался", то его "разбирали". А теперь вот ветром сносит. Ну чудаки... На букву М", – прокомментировал очередной разгул шизофрении среди наших юго-западных соседей пользователь Twitter Константин Симонов.

Напомним, автомобильную часть моста через Керченский пролив открыл открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал по трассе за рулем "КамАЗа". За это время по нему успели проехать почти 2,3 миллиона машин.


За один только август по мосту в обе стороны проехали почти 850 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. Это на 10% больше, чем в июле.

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжут Симферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.

Автор: Иван Поляков7 сентября 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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