США взяли Крымский мост на прицел

Вокруг Крымского моста замечена подозрительная активность. В небе над переправой кружит американский самолет-разведчик.

Не исключено, что у берегов Крыма готовится какая-то провокация. Над Черным морем дежурит необычный самолет морской разведки ВМС США Lockheed P-3 Orion.

В небе кружит также самолет управления и связи на основе Boeing 707-320, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами.

Этот лайнер может использоваться и как воздушный штаб объединенного стратегического командования Вооруженных сил США. Все это очень странно, учитывая, что в Черном море нет американских подлодок с ядерными ракетами на борту.

Вероятно, что активность американцев может быть своего рода психологической атакой, целью которой является провоцирование российских военных.





Обнаружив потенциальные цели, они могут поднять самолеты по тревоге и таким образом американцам станут известны пункты их дислокации и численность группировки.

Голоса в пользу радикального решения проблемы, а именно уничтожения Крымского моста, раздавались в США. В мае этого года, вскоре после открытия грандиозного сооружения, авторитетное американское издание The Washington Examiner призвало нанести точечные воздушные удары по мосту, чтобы вывести его из эксплуатации.





Стоит отметить, что о планах уничтожить Крымский мост не раз заявляли и на Украине, причем, еще до его официального открытия. А недавно в эфире одного из телеканалов депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пожаловался на активность Москвы в Азовском море и предложил действовать в тесной кооперации с "союзниками на Кавказе".

В украинской прессе время от времени также появляются всякие небылицы про Крымский мост. Вот самая последняя страшилка: сооружению якобы осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.





С таким "прогнозом" выступил бывший научный сотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий Юрий Медовар. Украинские журналисты частенько привлекают его в качестве эксперта, когда надо в очередной раз уколоть Россию.

А известный узкому кругу читателей по матерным пьесам украинский прозаик и драматург Александр Подервянский предположил, что день падения Крымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках.