Что случилось с Крымским мостом

Крымский мост опустел, пишут украинские СМИ. Местные блогеры и журналисты в упор не видят потоки машин, в которых десятки тысяч россиян возвращаются из отпусков.

Некто RoksolanaToday&Крым в Twitter опубликовала фото опустившего Крымского моста и написала, что в разгар сезона в Крым не спешат приезжать туристы. Тут же в комментариях полились реки грязи в адрес России.

"Мост для антуража", "новая песня про миллионы туристов" и прочие фразы опубликованы под твиттом с пустым Крымским мостом.

Между тем, корреспондент Газеты.ру сообщает, что туристы в Крыму встали в огромных пробках. Они, к слову сказать, были и в начале лета, когда после проезда по Крымскому мосту автомобилисты сталкивались со строительством трассы "Таврида", на которой сильно не разгонишься, а затем в поселке Приморский вставали в многокилометровую пробку, растянувшуюся до Феодосии.

В конце августа заторы ожидаемо развернулись в обратную сторону. Поток тянется медленно, но деваться некуда: многие пассажиры, утомленные палящим солнцем и многокилометровыми заторами, спят, откинув сиденья.

В украинской прессе время от времени появляются всякие небылицы про Крымский мост. Недавно опубликована новая страшилка: сооружению якобы осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.

А на прошлой неделе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению моста. Сначала народный избранник предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения перепарвы.

Потом депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и природная стихия. Ранее Мосийчук называл конструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявлял, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.