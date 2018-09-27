"ЕР": Расселение из аварийного жилья продолжится

Программа расселения из аварийного жилищного фонда продолжится по просьбе регионов. Об этом заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя", первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.



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