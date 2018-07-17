Проблемные объекты в России возьмут под контроль
Законопроект, принятый на заседании Госдумы 17 июля во втором чтении, поможет предотвратить появление новых проблемных объектов в России, считает руководитель рабочей группы президиума Генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Законодательная инициатива вводит административную ответственность за неразмещение или некорректное размещение данных в единой информационной системе жилищного строительства. Помимо этого, документ вводит административную ответственность за необоснованное принятие или отказ в выдаче разрешения на строительство даже в тех случаях, когда уголовно наказуемого деяния в подобных действиях нет.
Ожидается, что законопроект заметно улучшит ситуацию в строительной сфере страны, увеличит ответственность должностных лиц и вместе с этим усилит защиту прав дольщиков.
"Введение административной ответственности поможет предотвратить появление новых проблемных объектов еще на этапе проектирования. Выдавая разрешение на строительство, должностное лицо будет понимать, что в случае наступления негативных последствий для обманутых дольщиков это коснется и лично его", – подчеркнул Александр Сидякин.
"Речь не идет о том, что было совершено умышленное уголовно наказуемое деяние, но вопросов к обоснованности и прозрачности разрешительной документации на строительство быть не должно", – добавил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
В соответствии с редакцией законопроекта ко второму чтению, статья Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" (14.28) дополняется частью шестой. Новый пункт гласит, что на должностных лиц, осуществляющих региональный государственный контроль в сфере строительства, может быть наложен административный штраф. Его размер варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В соответствии с проектируемыми нормами, поправки в текст статьи вступят в силу с 1 октября 2018 года.
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