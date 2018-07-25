Сэкономили: установлена причина трагедии с детьми в "Зимней вишне"
На противопожарной системе в ТЦ "Зимняя вишня" сэкономили около семи миллионов рублей. По данным Следственного комитета России (СКР), представители компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию в здании, предложили хозяйке торгового центра Юлии Богдановой привести систему в порядок. Установлена она была другой фирмой.
Однако, по словам замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Головкина, владелица ТЦ решила сэкономить, что и привело к трагедии. "В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", – цитирует Головкина "Коммерсантъ".
Он добавил, что расследование уголовного дела продолжается. Возможно, в нем появятся новые фигуранты. По словам представителя СКР, обвинение в окончательной редакции в ближайшие дни будет предъявлено семи лицам.
Владелица торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова была в курсе неисправности противопожарной системы, но не выделила средства на ее ремонт: https://t.co/ZTwDC80HgD pic.twitter.com/AiKOJwvMyt— IZ.RU (@izvestia_ru) 25 июля 2018 г.
Напомним, что страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По данным экспертов, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше здания.
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