Смертоносный пожар в Кемерово
Люди погибли из-за жадности и халатности ответственных за безопасность лиц
По версии следствия, Андрей Бурсин неверно оценил ранг пожара
Руководство ведомства обвиняют в халатности и растратах
Кемеровчанина обвинили в желании сделать пиар на трагедии
Кемеровчанин решил участвовать в выборах в Кузбассе
Потерявший в пожаре семью Востриков обвинил в трагедии местные власти
Сергей Генин поблагодарил всех за поддержку
Люди опасаются, что пожертвования уплывут в неизвестном направлении
Пострадавшая рассказала о поведении персонала ТЦ
Режиссер посвятил трагедии авторскую программу