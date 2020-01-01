Смертоносный пожар в Кемерово

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. По предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже. Очевидцы рассказали, что пожарная сигнализация не сработала, посетителей из кинотеатра выводили контролеры.