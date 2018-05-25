Вину за трагедию с детьми в Кемерово повесили на МЧС

Руководство регионального управления МЧС по Кемеровской области оказалось под следствием. Уголовное дело возбуждено в рамках расследования обстоятельств трагедии в торговом центре "Зимняя вишня".

Дело возбудили в отношении начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора Григория Терентьева. По мнению следствия, из-за их халатности в ТЦ "Зимняя вишня" погибли люди.

Следователи установили, что Мамонтов и Терентьев, которые должны были проверять, как соблюдаются требования пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра, этого не делали. В частности, не запланировали и не провели инспекцию в 2017-2018 годах. В результате проявленной руководителями МЧС халатности 25 марта при пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек, 37 из них – дети.

Кроме халатности, Мамонтова обвиняют в растрате. С июня 2015-го по апрель 2018 года, используя свое служебное положение, чиновник похитил около двух миллионов рублей, которые принадлежали вверенному ему ведомству. "Выявлена причастность Мамонтова и иных пока не установленных лиц к растрате денежных средств регионального управления", – заявили в Следственном комитете.

Тем временем стало известно, что три семьи кемеровчан готовят иски к владельцу "Зимней вишни". Общая сумма требований – 33 миллиона рублей, по три миллиона за каждого погибшего в огне родственника. Адвокат потерпевших полагает, что иски подадут на следующей неделе.

После трагедии совладелец ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенелов пообещал, что выплатит компенсацию родственникам жертв пожара – по три миллиона рублей за каждого погибшего. Денег люди так и не получили.