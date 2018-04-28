Шок и отчаяние: пожарный из "Зимней вишни" обратился к семье из СИЗО

Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиненный в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", написал из СИЗО письмо. Арест заставил его многое переосмыслить.

Сергей Генин поблагодарил в письме всех за поддержку. Пожарный рассказал, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.

При этом мужчина признался, что был в отчаянии, как только заехал в камеру. "У меня, в принципе, все нормально. Соседи – классные пацаны. Как только заехал в камеру, был в шоке и отчаянии, но они меня поддержали морально. Сейчас вроде самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное", – цитирует строки из письма Генина пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Пожарный написал, что арест заставил его переосмыслить некоторые взгляды: "Какие-то ценности у меня переосмыслились. Хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того… Это было, как будто я тут же должен застрелиться".

Генин подчеркнул: он не ожидал, что окажется в таком положении и надеется на скорое возвращение домой и на работу. "Меня оправдают и отпустят!" – уверен пожарный.

По версии следствия, Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил на место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а когда сам прибыл к зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем пути к заблокированным людям.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети.