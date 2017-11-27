Володин выделит из личных средств 10 миллионов на жилье для переселенцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым он встретился с жителями поселка Елшанка и обсудил с ними проект развития населенного пункта.

В Елшанке, которая входит в состав Ленинского района Саратова, 21 дом барачного типа не вошел в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Спикер Госдумы выступил с инициативой построить для переселенцев многоквартирный дом на 226 семей.

Встреча Володина и Радаева с местными жителями прошла прямо на месте будущей многоэтажки. Они осмотрели строительную площадку по адресу Московское шоссе, 2. В настоящее время идет ограждение и расчистка территории. Как ожидается, дом будет построен во второй половине 2019 года.

По словам думского спикера, многоэтажка будет возводиться за счет благотворительных, спонсорских средств. Для строительства дома нужны не такие уж большие деньги, подчеркнул он.





"Я планирую до конца года из своей благотворительной программы выделить 10 миллионов рублей", – сказал спикер.

Он призвал жертвовать на эту благую цель и самих саратовцев. "В городе немало состоятельных людей, но, к сожалению, пока такой опыт был неудачный. У кого есть желание – пожалуйста, уже открыт специальный счет", – добавил председатель нижней палаты.





Стоит отметить, что вместе с жилой функцией, многоэтажка будет включать в себя и социальную – в ней расположится филиал городской поликлиники №9. Финансирование предусмотрено за счет регионального бюджета, с соответствующей инициативой выступил губернатор области Валерий Радаев.

При этом в настоящий момент поликлиника располагается в зданиях 1951 года постройки. На время строительства жилого дома эти корпуса будут оставаться действующими, но после ввода многоэтажки врачи переедут в новую поликлинику, а на месте старых зданий появятся объекты благоустройства – розарий и фонтан.

Стоит отметить, что программа развития городской среды в регионе находится на личном контроле у главы Саратовской области.





Жители Елшанки активно задавали вопросу о будущем поселка, в том числе по обустройству городской поликлиники. "Мы изучим инфраструктуру и, по возможности, обязательно реализуем ваши предложения", – сказал Радаев.

При этом почти решен вопрос о расширении гимназии №89. Нынешнее здание рассчитано на 400 учащихся. За счет выделенных из федерального бюджета средств в учебном заведении появится новый корпус с современным актовым залом, столовой и дополнительными учебными помещениями. Благодаря этому школа уйдет от обучения во вторую смену.





Вопрос развития поселка будет решаться комплексно, отметил Вячеслав Володин. "Расселим аварийные дома, переместим поликлинику в современные помещения, расширим местную школу. На месте старых бараков будет бульвар и парковая зона", – отметил в ходе беседы с местными жителями глава нижней палаты.

Напомним, за последний год на территории Саратовской области по инициативе спикера Госдумы реализованы несколько важных проектов. Среди них строительство драмтеатра в Балашове и здания скорой медицинской помощи в Вольске.

