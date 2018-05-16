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Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Oesterle
Взрывы снарядов в Удмуртии, отстрел судей в Башкирии и разгром автосалона в Нижегородской области. Обзор региональных новостей от Dni.Ru
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Эвакуация местных жителей объявлена в поселке Пугачево в Удмуртии. Горящая сухая трава подпалила расположенные поблизости остатки артиллерийского арсенала. Склад взорвался после пожара в 2011 году. Теперь рвутся оставшиеся там снаряды. Власти поселка отказываются признавать ЧП и утверждают, что жители покидают поселок самостоятельно. Однако глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после взрывов в Пугачево уже началась эвакуация военного городка. По данным МЧС, площадь возгорания на территории арсенала – 20 гектаров. Распространение огня остановлено, говорить об окончательной лдокализации пожара пока рано, пишут Newizv.

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Автор: Андрей Евлампиев16 мая 2018, 20:26

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