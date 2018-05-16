Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца

Взрывы снарядов в Удмуртии, отстрел судей в Башкирии и разгром автосалона в Нижегородской области. Обзор региональных новостей от Dni.Ru

Эвакуация местных жителей объявлена в поселке Пугачево в Удмуртии. Горящая сухая трава подпалила расположенные поблизости остатки артиллерийского арсенала. Склад взорвался после пожара в 2011 году. Теперь рвутся оставшиеся там снаряды. Власти поселка отказываются признавать ЧП и утверждают, что жители покидают поселок самостоятельно. Однако глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что после взрывов в Пугачево уже началась эвакуация военного городка. По данным МЧС, площадь возгорания на территории арсенала – 20 гектаров. Распространение огня остановлено, говорить об окончательной лдокализации пожара пока рано, пишут Newizv.

Пластиковая бутылка стала орудием убийства. В Ростовской области задержали жителя Чертковского района. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый избил свою 88-летнюю мать. Под конец он несколько раз ударил ее по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой. Женщина скончалась. 56-летнему мужчине грозит 15 лет колонии, передает Rostovgazeta.

Презентация новых машин обернулась финансовой катастрофой для автосалона в Афонино Нижегородской области. Проезжавшая мимо иномарка "Субару" разбила всмятку три "Ауди", которые выставили для привлечения покупателей. ДТП произошло 15 мая в 23:50. 32-летний водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и врезался сначала в несколько машин "Ауди", а затем в столб. Водитель пострадал, из машины его вытаскивали свидетели происшествия, сообщает NewsNN.

Мешок с деньгами уволок не устоявший перед соблазном сотрудник компании в Зеленодольском районе Татарстана. Об исчезновении страхового мешка с 1,5 миллиона рублей заявило руководство одной из организаций города. Полицейские выяснили, что к краже причастен один из работников фирмы. 35-летнего мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, пишет Inkazan.

Ссора с бывшей возлюбленной лишила жителя Тюмени значительной части состояния. Заявление о порче имущества поступило в отдел полиции 15 мая. Как выяснили следователи, потерпевший проживает по соседству со своей бывшей сожительницей. В тот злополучный день влюбленные встретились на улице, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Не одолев мужчину, дама схватила попавшуюся под руку кастрюлю и набросилась на машину жертвы. Сумма ущерба, причиненного средству передвижения, составила 15 тысяч рублей. 41-летняя жительница Тюмени задержана, в перспективе ее ждут исправительные работы сроком до одного года, сообщает Nashgorod.

Инциденты с падением детей из окон происходят с удручающим постоянством. На сей раз ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже одного из домов на улице Вадима Сивкова в Ижевске. В результате полуторагодовалого мальчика доставили в больницу. Полиция проводит проверку, передает Udm-Info.

43-летняя жительница Екатеринбурга по имени Татьяна зарезала своего 23-летнего мужа Сергея. Свадьба у пары состоялась меньше месяца назад – 19 апреля. Как сообщила мать погибшего, после смерти в кармане ее сына обнаружили обручальное кольцо. По ее мнению, это свидетельствует о серьезной ссоре. Сергей с детства был поклонником футбола. Он занимался с детьми, по образованию был детским тренером. В СКР информацию подтвердили, но от подробных комментариев отказались, пишет TagilCity.

Дачник-пенсионер напал с ножом на соседку из-за тени, которую отбрасывали деревья с ее участка. 60-летняя пенсионерка была доставлена в городскую больницу с ножевым ранением в минувший вторник с дачного участка в Краснооктябрьском районе. Как выяснила полиция, ранение дачнице нанес 80-летний владелец соседнего участка. Мужчина пояснил, что ударил соседку ножом после очередной ссоры из-за растущих на ее участке деревьев. По его мнению, тень от них мешает росту растений на его даче, передают Novostivolgograda.

Бывший прокурор Мечетлинского района Башкирии ограничен в свободе на 8 месяцев. Такое решение принял суд. Динар Шакиров подстрелил на охоте судью. Он принял коллегу за сибирскую косулю, в результате 41-летний Азат Шакиров скончался от огнестрельного ранения в больнице 16 ноября прошлого года. Экс-прокурора обвинили в убийстве по неосторожности, пишет Mkset.

Финансовые проблемы вынудили 27-летнего жителя Башкирии написать ложный донос в полицию. В конце 2017 года молодой человек приобрел в кредит дорогостоящий автомобиль японского производства. Однако, уже через несколько месяцев у него возникли финансовые трудности и мужчина решил продать иномарку всего за 500 тысяч рублей. Покупатель нашелся в сети Интернет. Продав машину, бывший владелец авто сообщил в полицию об угоне – надеясь в дальнейшем получить страховку по полису КАСКО и погасить кредит. Однако сотрудники полиции раскусили хитроумный план и обвинили махинатора в ложном доносе, передает ToDay News Ufa.

