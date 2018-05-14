Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра

Амнистия для раков в Волгограде, смертельный маникюр в Тюмени и уникальная спасательная операция в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

"Белая каста" не хочет сидеть в СИЗО. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Слабикову. Дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора на пару со своим родителем похитила более 4,7 миллиарда рублей. Сам Григорий Слабиков также находится под арестом и признал свою вину. Однако его дочь заявила, что не сможет сидеть в СИЗО, поскольку относит себя к "белой касте": в подтверждение ее слов адвокаты предъявили суду красный диплом юрфака СПбГУ. Судьи все же усомнились, что обвиняемые в хищении более 4 миллиардов принадлежат к высшему свету и заключили Слабикову под стражу. Уголовное дело о хищениях компенсационных фондов трех строительных организаций было возбуждено в августе 2017 года. Слабиков использовал свое служебное положение, а дочь вкладывала деньги в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса и мини-отеля, передает Newizv.

Совместная попойка двоих жителей Ростова-на-Дону окончилась печально. Слов за слово вспыхнула ссора. Не найдя других аргументов, 59-летний хозяин дома схватил топор, которым и ударил 55-летнего собутыльника по голове. Труп мужчина отнес в подвал, где его и обнаружили спустя 10 дней полицейские. Спорщику грозит до 15 лет колонии, пишет Rostovgazeta.

Девочка 3 лет выпала из окна многоэтажного дома в Балахне Нижегородской области. Трагедия произошла 11 мая. В квартире дома по улице Чкалова находились 18-летняя мать и ее ребенок. Девочка осталась без присмотра в комнате, пока женщина занималась домашними делами на кухне. Ребенок забрался на подоконник, открыл створку окна и выпал на улицу. Следственный комитет проводит проверку, сообщает NewsNN.

Женщина с ребенком и десяток автомобилей стали жертвами гонок, который устроил владелец иномарки в Набережных Челнах. Все случилось во дворе дома в 59-м комплексе. Иномарка сбила женщину с коляской, после чего повредила более 10 машин. Ребенок, к счастью, не пострадал – он был пристегнут к коляске. Его мать получила ушиб плеча и голени. Водитель, предположительно, был пьян, он проходит медосвидетельствование, передает Inkazan.

Романтический ужин жителей одного из сел Тюменского района окончился бурным выяснением отношением. Орудием преступления в одном из домов по улице Рижская стала маникюрная пилка. 39-летняя женщина, разгоряченная немалой дозой спиртного, в пылу ссоры схватила пилочку для маникюра и нанесла потерпевшему колото-резаное ранение грудной клетки. Раненый смог сам добраться до соседки, которая и вызвала "скорую". Здоровью потерпевшего, по заключению медиков, был нанесен тяжкий вред. Любительнице маникюра грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает Nashgorod.

Пьяный водитель в Можгинском районе Удмуртии растерял пассажиров. Авария произошла 12 мая в деревне Чумойтло. 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил резкий разворот. В этот момент пассажирка переднего сидения вылетела из салона автомобиля. Ее переехала сзади идущая машина. Как выяснили в Госавтоинспекции, дверь в машине была неисправна, а пассажирка не пристегнулась ремнем безопасности, пишет Udm-info.

Погоня за нарушителем превратилась в операцию по спасению. 9 мая в Тавде Свердловской области двое сотрудников ДПС преследовали пешехода, нарушившего правила дорожного движения. Пытавшегося скрыться гражданина задержали – и в этот момент заметили пламя в окне дома по улице Ленина. Полицейские поспешили к месту пожара. Им удалось спасти жильцов квартиры, в которой загорелась микроволновая печь. Сотрудников ГИБДД поощрят, сообщает TagilCity.

Более тысячи раков выпущены на свободу в Волгоградской области. Там продолжаются мероприятия по выявлению фактов браконьерства. За минувшие сутки полицейские задержали более десяти жителей региона, подозреваемых в незаконном обороте водных биоресурсов. Только в Старополтавском районе во время траления акватории реки Еруслан стражи порядка обнаружили свыше 100 незаконных орудий лова – раконакопителей. Полицейские извлекли из снастей порядка тысячи живых раков и выпустили их в реку, передает Novostivolgograda.

Уникальную спасательную операцию провели жители дома в уфимском микрорайоне Сипайлово. Кошка застряла в вентиляционной шахте, животное не могло с 9 мая. Жителям пришлось полностью вырезать металлическую вентиляционную трубу, ведущую от вентиляционной шахты к кухне и по ней к туалету. Только после этого удалось освободить животное. Ранее жильцы обращались в ЖЭУ и МЧС, но те не смогли определить, где именно застряла кошка, пишет Mkset.

Детей-сирот в Башкирии заселили в квартиры, в которых невозможно жить. В 2015 году администрация Белокатайского района приобрела 13 квартир в многоэтажке в селе Новобелокатай, а также одну квартиру в доме на двух хозяев. Жилье было введено в эксплуатацию, хотя проверка показала наличие существенных дефектов в строениях. Тем не менее, детей-сирот в квартиры заселили. Теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, выясняется, кто именно из должностных лиц причастен к этому преступлению, сообщает ToDay News Ufa.