Страшная трагедия в Кемерово Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

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Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину

Игорь Востриков. Фото: instagram.com/igorlovepapa
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" супругу, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину. По словам мужчины, на такой шаг он пошел с целью рассказать о "том, что происходит в стране".
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Обращение Вострикова было записано в Междуреченске совместно с матерью его погибшей жены. Женщина, много лет проработавшая в МЧС, выразила крайнее недовольство существующей системой, в которой, по ее словам, служат "коррумпированные и непрофессиональные люди".

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Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Она добавила, что в последние годы в аварийно-спасательные службы устраиваются не специалисты, а люди, которые пришли из других областей. При этом материально-техническое обеспечение пожарных вызывает множество вопросов. Женщина говорит, что новая техника и вертолеты есть только в кино, а на деле используются старые советские машины, которым больше 30 лет.

"Проблем очень много. Получаемые пожарными частями рукава при первой проверке подачи давления рвутся по швам. Работать нечем", – заявила мать погибшей. Востриков предположил, что пожарные рукава МЧС задешево "закупает у китайцев".

Теща вдовца также заявила, что в министерстве существует строгий план пожаров на год, за рамки которого выходить нельзя. В противном случае пожары будут зарегистрированы в официальной статистике как возгорание бесхозного строения или мусора. Более того, из-за существующих регламентов сотрудникам МЧС приходится указывать недостоверное время тушения пожаров, а учения проводятся лишь для галочки.

 

Востриков рассказал, что из-за пожара в "Зимней вишне" на место происшествия согнали пожарные части из других городов. "Например, техника была задействована с Юрги. В итоге город Юрга остался без пожарных! Они пошли ради показухи, как круто они с этим пожаром борются. А в Юрге пожарных в это время не осталось", – заявил вдовец. По его словам, на улучшение автопарка из бюджета выделяются миллиарды, только до мест назначения эти средства не доходят.

Отдельные вопросы возникли на тему того, как сотрудники МЧС выполняли свою работу во время ЧП. "Почему они стояли и ждали спецсредства? Почему они выносили баллоны, хотя первым пунктом стоит спасение людей? Я считаю, что тех детей, которые сгорели, спасатели убили. Это просто убийство. За это нет прощения. А губернатор просит прощения у президента – это кощунство!" – отметила теща Вострикова.

Она убеждена, что в трагедии виноваты все – сотрудники МЧС и полиции, медики, городские и областные чиновники. "Пока будет безразличие и взяточничество, все это будет продолжаться", – резюмировала женщина.

"Людей в городах больше, а пожарной техники меньше, но статистика пожаров уменьшается! Она сравнима со странами Африки. Как это возможно? Все происходит потому, что чиновники на своей шкуре ничего не испытали. Они берут взятки и делают другие вещи, которые не стоило бы делать", – возмутился Востриков.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" мужчина уточнил, что не призывает к свержению власти, но понимает, что России нужны кардинальные перемены. "В самой богатой стране в мире, с огромным человеческим потенциалом сделать рай на земле вполне возможно! Для этого нужны только воля и желание! И они есть!" – заключил он.

  

Напомним, что это далеко не первое выступление Игоря Вострикова, ставшего символом трагедии в Кемерово. Именно его слова о том, что людей заперли в кинотеатре, а затем не пришли к ним на помощь, разошлись по СМИ и интернету. При этом сначала мужчина обвинял в случившемся власть и коррупцию, но потом внезапно изменил свое мнение о виновниках ЧП. Судя по последнему видеообращению, теперь мужчина вновь ругает чиновников. 

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками торгового центра. 

Автор: Михаил Вштанов5 апреля 2018, 10:43

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