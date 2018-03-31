Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео
На кадрах видно, что посетители ТЦ не сразу поняли, что начался пожар. Люди не спеша идут по коридору, а сотрудники кинотеатра только 30 секунд секунд начинают оповещать о ЧП тех, кто сидит в зале.
Внезапно коридор наполняет черный, густой дым. В кадре появляется мужчина крепкого телосложения, он принимает роковое решение – закрыть дверь в зал.
Напомним, что сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.
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