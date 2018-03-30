"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара

Потерявший семью в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Востриков завел страницу в Instagram. Там мужчина опубликовал трогательную видеозапись своего последнего счастливого дня.

Ролик житель Кемерово ровно за сутки до пожара отправил своим детям. На кадрах Востриков поднимается на фуникулере в гору, чтобы покататься на сноуборде.

Ставший одним из символов трагедии в "Зимней вишне" мужчина в радостном и умиротворенном настроении обращается к своим малышам. "Привет, мои любимые! Папа вот в горку подымается, на сноуборде покачусь. Вон, как высоко ехать! Ладно, пока, люблю вас", – попрощался с семьей Игорь.

За 11 часов запись набрала более 75 тысяч просмотров. В комментариях к видео многие пользователи соцсети выразили слова сочувствия и соболезнования утрате мужчины, но были и те, кто посчитал, что "пиарится" на трагедии.

Публикация от Игорь Востриков (@igorlovepapa) 29 Мар 2018 в 11:20 PDT

Отметим, после страшного инцидента Игорь Востриков записал уже несколько видеообращений, в которых рассказывает о том, как идет расследование ЧП.

Как писали Dni.Ru, после того, как кемеровчанин пообщался с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него обрушилась волна критики. Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы "продался" региональным властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, большинство из них дети. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Задержаны шесть человек.