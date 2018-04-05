Семья отвечавшего за безопасность в "Зимней вишне" повара прозябает в нищете

Одним из обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стал техник Александр Никитин, обслуживавший пожарную сигнализацию. Мужчина арестован на два месяца. Во время оглашения решения суда было указано, что техник может оказать влияние на свидетелей – у него достаточно денежных средств. Однако, по словам жены Никитина, семья, в которой растет ребенок с редким заболеванием, еле сводит концы с концами.

"У нас обычная двухкомнатная квартира, где мы живем с двумя дочками. Младшей десять лет. Старшая дочь не так давно стала мамой. Мужа у нее нет. Внучка тоже живет с нами. Ей восемь месяцев. Она инвалид", – рассказала супруга Никитина Любовь.

У девочки очень редкое заболевание – несовершенный остеогенез. "Это когда кости легко ломаются. Поднимаешь ее неправильно, и можно сломать ручку. Ходить ей нельзя, ползать надо очень осторожно, любое неловкое движение приводит к перелому. Но в инвалидности нам отказали. Сказали, мы недостаточно еще сломались. Когда пришли к врачу с результатами переломов, нам так и сказали: "До инвалидности вам надо сломаться на 40%, а вы сломались всего на 30", – посетовала Любовь.

Ребенку необходим максимальный покой. Передвигаться самостоятельно она не может, малышку носят на руках. Когда единственного в семье мужчину отправили под арест, женщинам стало очень сложно самим справляться с больным ребенком. "Саша, конечно, в этом плане очень помогал. Чтобы у нее не атрофировались мышцы, мы все-таки заставляем ее двигаться. Но надо очень аккуратно, чтобы ничего не сломалось у нее", – цитирует Никитину "МК".

Лечить девочку пока нельзя – слишком маленькая. Семья планировала отвезти ребенка в омскую платную клинику. Для этого Никитины отказывали себе во всем, чтобы на сэкономленные деньги поместить внучку в больницу. "С нами был Саша, он более-менее зарабатывал. 30 тысяч рублей получал. По выходным еще где-то калымил, пять-десять тысяч рублей в месяц дополнительно приносил. Старшая дочка вынуждена была пойти работать. Устроилась на зарплату десять тысяч рублей в месяц. Она думала с ребенком до полутора лет посидеть. Получала ведь четыре тысячи по уходу за ребенком. Но сейчас понимаем, что туго придется. А с малышкой я посижу. А вот четыре тысячи рублей с нее сразу сняли. Когда Саша был с нами, мы приспособились как-то выживать. А без него мы только начинаем жить. Долго ли протянем, не знаю", – пожаловалась Любовь.

На помощь женщинам пришли друзья и простые кемеровчане. Народ скидывается, кто сколько может. "Нашлись добрые люди. Одна девушка скинула мне на счет три тысячи рублей, и еще кто-то перевел тысячу. Друзья Сашины скинулись и привезли мне пять тысяч. Так что на первое время хватит", – отметила Никитина.

Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве причин трагедии рассматриваются короткое замыкание, а также поджог.

Среди обвиняемых по делу – семь человек, в том числе Александр Никитин. Он отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. Сообщалось, что у техника нет специального образования. Окончив ПТУ, он получил профессию повара-кондитера.

Однако, по словам жены обвиняемого, позже Никитин переквалифицироваться на специалиста по установке пожарной охраны. Мужчина учился около года, сдал экзамены. Потом в течение шести лет он дважды менял место работы, но везде трудился в сфере пожарной безопасности.