Сказочная халатность: в "Зимней вишне" главным по безопасности назначили повара
Андрей Никитин, который был принят на работу в ТЦ "Зимняя вишня" в качестве старшего специалиста по безопасности, не имел ни дня опыта работы в релевантной сфере. Мужчина имеет среднее образование по специальности "повар".
На эту тему уже успел колко высказаться популярный российский журналист Сергей Минаев. "В принципе, это можно делать девизом любого российского предприятия", – сказал он.
Отметим, что с безопасностью в "Зимней вишне" была серьезная проблема. Несмотря на то что формально ТЦ проходил все проверки, сигнализация была неисправна. Предположительно, не было и звукового оповещения. Получается, что люди во время трагедии были предоставлены сами себе. Это привело к панике и неорганизованности.
Ситуацию усугубили и сами работники ТЦ. Ранее Dni.Ru сообщали, что во время происшествия охранники запутали выбиравшихся из огня людей своими указаниями и тем самым обрекли на гибель. Более того, по сообщениям постоянных посетителей "Зимней вишни", сотрудники позволяли себе появляться на работе в состоянии алкогольного опьянения, что ставит под серьезное сомнение их профпригодность.
Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.
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