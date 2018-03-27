Кто запер людей в кинотеатре ТЦ в Кемерово

В Заводском суде города предварительно допросили Игоря Полозиненко, гендиректора фирмы "Системный интегратор", занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Фигурант дела заявил, что в кинозалах ТЦ всегда запирали двери.

Полозиненко отметил, что на момент начала пожара система была полностью исправна. Он утверждает, что прокатчики боролись с "зайцами", которые могли бесплатно посмотреть фильм.

"У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ во время сеансов, чтобы люди не заходили", – цитирует мужчину Life.ru. При этом гендиректор "Системного интегратора" назвал причиной трагедии человеческий фактор. "Человек выключил систему оповещения, заблокировали двери", – отметил он.

Также он рассказал, что пожарную сигнализацию кто-то отключил вручную за несколько минут до того, как пламя разгорелось. "Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого техническая сигнализация не отключалась", – сообщил Игорь Полозиненко.

Ранее показания следователям дал охранник Сергей Антюшин. Именно его подозревают в том, что он отключил сигнализацию. Мужчина говорил, что она часто срабатывала самопроизвольно, гидранты не работали, а здание ТЦ было захламлено. Однако, по его словам, начальство на доклады о подобных проблемах не реагировало.

Вопрос о мере пресечения для Игоря Полозиненко суд отложил на 72 часа. Также под стражей на это время до следующего рассмотрения останутся гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев и Александр Никитин, отвечавший непосредственно за пожарную сигнализацию.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.