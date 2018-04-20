Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства

В Ижевске за распространение десткого порно задержан 25-летний админ группы в соцсети, а в Омске мстительный 27-летний местный житель избил обидчика лопатой-ледорубом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пострадали двое рабочих. передает NewsNN. Они были госпитализированы с ожогами второй и третьей степеней. Мужчины производили ремонтные работы в подъезде на четвертом этаже. Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В Ижевске задержан админ группы в соцсети, постивший детскую порнографию, сообщает Newizv. Как установило следствие, 25-летний местный житель создал и управлял в социальной сети закрытым сообществом "Слили Ижевск", где размещал фото подростков, в том числе и интимного характера. Эти фото сопровождались публикацией сведений личного характера, включая порочащую несовершеннолетних информацию. Подозреваемый признал вину и пояснил, что с помощью снимков пытался привлечь дополнительную аудиторию для других групп игровой направленности, которыми он также руководил. За преступление молодому человеку грозит срок до восьми лет лишения свободы.

В Ростовской области арестовали 30-летнего мужчину, который во время ссоры забил до смерти гражданскую жену, пишет Rostovgazeta. Отмечается, что пострадавшая скончалась на месте происшествия. После этого нападавший был задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под арестом, ему грозит до 15 лет колонии.

В Татарстане за кастрацию мужа женщину посадили на четыре года, передает Inkazan. Жительница поселка Васильево отрезала мужчине половой орган. По версии следствия, осенью 2017 года 47-летняя женщина отрезала мужчине член, так как устала от домогательств мужа. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Свою вину женщина признала.

В Тюмени задержали супругов, подозревающихся в серии дачных краж. Подозреваемые причастны 16 эпизодам преступной деятельности, пишет Nashgorod. Сообщается, что супруги с 20 по 27 марта проникали в дачные дома и похищали оттуда электронику и бытовую технику, которые впоследствии сдавали в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам. Супругам может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Мстительный 27-летний омич избил обидчика лопатой-ледорубом, сообщает "Город55". Из больницы в правоохранительные органы сообщили о госпитализации молодого человека с тяжкими телесными повреждениями. Со слов потерпевшего, на улице Фугенфирова на него напал незнакомый мужчина. Как выяснилось, ранее судимый омич познакомился новью на улице с двумя парнями и попросил у них сигарету. Впоследствии между молодыми людьми возникла ссора, один из незнакомцев ударил мужчину по лицу. Тот, придя домой, рассказал о случившемся жене, вооружился лопатой-ледорубом и вместе с супругой пошел мстить обидчику. Теперь омичу грозит вплоть до пяти лет колонии.

В удмуртском городе Глазове директор одного из учреждений культуры незаконно перечислила себе премию. В сентябре 2015 года по итогам Дня города женщина приписала себе 50 тысяч рублей, передает Udm-info. Поскольку обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности и возместила в бюджет деньги, суд прекратил в отношении нее уголовное дело. Директору назначили штраф в размере 24 тысяч рублей. С должности руководителя обвиняемую уволили.

Охотник в городе Богдановиче обвиняется в незаконном отстреле косули, пишет TagilCity. В декабре 2017 года, ночью егеря стали свидетелями того, как водитель автомобиля Lifan ехал по заповеднику на небольшой скорости. Потом они услышали выстрел. Прибывшие на место сотрудники госинспекции обнаружили стрелка и разделанную тушу косули. Свою вину задержанный полностью признал и раскаялся в содеянном. За незаконную охоту мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.

В старой части города Волжского Волгоградской области трактор наехал на двух школьниц на переходе, передает Novostivolgograda. Примерно 14:00 20 апреля группа детей, возвращаясь с занятий домой, переходила дорогу по "зебре". Однако водитель их не пропустил. Под колесо спецтехники попала пятиклассница. Также трактор задел и учащуюся седьмого класса, которая, к счастью, отделалась лишь испугом. А вот первую девочку пришлось госпитализировать в городскую больницу – у нее врачи диагностировали перелом лодыжки.

В Уфе вынесен приговор 33-летнему врачу-стоматологу, который признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Впервые мужчина совершил данное правонарушение в апреле 2017 года и был тогда лишен водительских прав. Через полгода стоматолог приобрел через интернет за 14 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение и вклеил в него свою фотографию, указав вместо своей фамилии данные другого человека. А через несколько дней его задержали опять за пьяное вождение, сообщает Mkset. Опытный инспектор заодно распознал и поддельные права. Судья приговорил стоматолога к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на девять месяцев, а также лишил его права управления транспортным средством на два года.

Житель Башкирии заказал убийство матери и сестры ради бизнеса, сообщает ToDay News Ufa. По версии следствия, 34-летний сын погибшей нанял жителя Магнитогорска, желая завладеть семейным бизнесом по продаже товаров для шитья. Предполагаемый киллер дожидался женщину в ее квартире, его действиями руководил сын бизнес-леди. Также в квартиру зашла сестра. Злоумышленники убил обеих женщин, а потом украл 40 тысяч рублей и бутылку коньяка. Заказчик убийства обещал ему заплатить по 200 тысяч рублей за каждую родственницу, но отдал только 60. Мужчины были арестованы. Известно, что оба подозреваемых имеют судимости. Следственный комитет завершил расследование данного уголовного дела.