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Регионы

Безумные регионы: в Ростовском СИЗО пытались передать наркотики в шве полотенца

Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге в торговом центре 13 человек задыхались в кабине лифта, а пьяный омич угрожал расправой врачам приехавшей спасать его скорой. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.   
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В селе Черновское Нижегородской области 51-летнего разнорабочего убило ковшом трактора, передает NewsNN. Мужчина работал в поле при разгрузке удобрений, когда его придавило агрегатом. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, после чего на следующий день он скончался дома. На производстве проводится расследование и внеплановая проверка.

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В Таганроге местный житель прокрутил 750 миллионов рублей, сообщает Newizv. При этом его доход мнимого банкира в виде комиссии составлял не менее 1%. Отмечается, что свою преступную деятельность он осуществлял в течение двух лет с 2015 года. Дело инициировали по факту осуществления банковской деятельности без регистрации. Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Наркотики в шве полотенца пытались передать одному из обвиняемых в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, пишет Rostovgazeta. 

Изъятый порошок белого цвета отправили на экспертизу, а принесшего его гражданина заставили дать объяснение.

В Рыбно-Слободском районе Татарстана в ходе паводка размыло грунт возле плотины, из-за чего может затопить село Кугарчино, передает Inkazan. На место выехали спасатели. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение грузового транспорта по дороге, проходящей по плотине. В населенном пункте находятся 477 жилых домов с населением 1312 человек.

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Mikhailov

Руководителя управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Тамару Зыкову задержали сотрудники ФСБ, пишет Nashgorod. Правоохранительные органы провели обыски. В региональной УФНС данную информацию не подтверждают. Представители тюменского бизнес-сообщества неоднократно жаловались на Тамару Зыкову. С ее приходом налогоплательщики начали уходить в соседние регионы. Другие предприниматели заявляли о беспрецедентном давлении со стороны налоговой службы и непрофессионализме отдельных специалистов.

Омич угрожал расправой врачам скорой, которые приехали оказать ему помощь, сообщает "Город55". Сотрудники Росгвардии патрулировали территорию Советского округа города и увидели возле частного дома на улице Герцена карету "скорой" и врачей, которые пытались помочь мужчине. Пациент стал хватать одного из медиков за руки и отталкивать его. Силовики решили вмешаться в ситуацию. Мужчина был пьян. При силовиках 56-летний дебошир успокоился. Стражи порядка передали его полиции.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Житель Ижевска отдал 400 тысяч рублей на строительство дома на несуществующем участке, передает Udm-info. По словам потерпевшего, его знакомый попросил деньги для строительства недвижимости на земле, якобы имеющемся в его собственности. Злоумышленник предлагал продать участок с домом, а с вырученных средств вернуть долг с процентами. Получив деньги, мошенник скрылся. При этом позже выяснилось, что указанного участка земли не существует. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге в ТЦ "Мегаполис" 13 человек задыхались в кабине лифта. Среди них были беременная женщина и ребенок. Кабина подъемника застряла на первом этаже. В замкнутом пространстве было тяжело дышать. При этом кнопка вызова диспетчера не работала, пишет TagilCity. Спасать застрявших приехали сотрудники МЧС. После вызволения, со слов участницы событий, сотрудники ТЦ вели себя в их отношении довольно грубо.

В Волгограде водитель маршрутки сбил свою шестилетнюю пассажирку, передает Novostivolgograda. За рулем микроавтобуса находился 54-летний водитель. По требованию пассажиров он стал высаживать их вне остановки общественного транспорта. Из ГАЗели вышли 26-летняя женщина вместе с малолетней дочерью. В этот момент маршрутчик стал отъезжать от места остановки, не убедившись в безопасности своего маневра, и наехал на ребенка. К счастью, девочка осталась жива, но получила ушибы. С места происшествия она была доставлена в больницу.

В башкирском городе Туймазы воспитательница обварила четырехлетнюю малышку кипятком, разливая чай, сообщает Mkset. Ребенок получил ожоги груди и рук второй степени и был госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят степень тяжести вреда здоровью.

В Уфе судебные приставы вынуждены были навести порядок в квартире "женщины, которая держала 16 кошек. Соседи постоянно на нее жаловались, сообщает ToDay News Ufa. В доме завелись крысы, тараканы и блохи. Ранее судебные приставы забрали у уфимки ее питомцев, так как они содержались в ненадлежащих условиях, а также вывезли грузовик мусора. Уфимка коллекционировала хлам. В этот раз в ужасную квартиру приехали специалисты клининговой компании, которые провели обработку помещений от насекомых и грызунов. Работники действовали согласно решения суда под контролем приставов. 

Автор: Людмила Фоканова19 апреля 2018, 19:45

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