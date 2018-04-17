Безумные регионы: омич убил подругу и надругался над ее телом электропилой

Конфликт в Сирии Обвал рубля Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
партнеры
Вторник 17 апреля
Лента новостей
21:55
В Персидском заливе разбился вертолет
21:47
От военных США россиян спасет только ядерный удар
21:37
Актрису Захарову не узнали после родов
21:35
С Землей разминулся двойник Тунгусского метеорита
21:13
Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона
21:01
Поплавская напала на престарелого Виторгана
20:47
Зачем Британия продолжает позориться из-за отравления Скрипалей
20:38
У самолета с пассажирами в воздухе взорвался двигатель
20:26
Володин объяснил природу антироссийских санкций
20:21
Глобальной торговой системе предрекли крах
19:51
Нестареющая Ротару молчит из-за миллионов
19:45
Базарных дел мастер: Украинский премьер получил выволочку
19:11
На МКАД сгорели девять машин (видео)
19:08
"Единая Россия" готовит электронные праймериз
18:48
Семью погибшего от рака Хворостовского ждет пополнение
18:25
Директор СТС уволилась из-за конфликта с начальством
18:12
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
17:47
Пересадка фекалий улучшает работу мозга
17:34
Илья Авербух высмеял мертвого "ребенка" Бузовой
17:29
В Twitter произошел массовый сбой
17:21
Искусство санкций
17:14
В России нашли неожиданное применение боевым кораблям США
17:07
Как приготовить баклажаны по-турецки
17:04
Выпускникам МГИМО предлагают стать прислугой у богатых
16:56
Избитый DJ Smash страдает от страшных болей
16:55
Постаревшая Долина стала необъятной
16:40
Найдены смертоносные гены-мутанты
16:36
Театр абсурда: чем только не травили Скрипалей
16:27
В Петербурге умер известный режиссер
16:14
Украина решила переименовать Крым
16:13
Шаляпин наплевал на невесту-изменницу в эфире Первого канала
16:06
Путин и Меркель разрушили мечты наивного Порошенко
16:01
Молодой фотограф Икуру Куваджима представляет выставку "Я, Обломов"
16:01
Мужчина стал геем после приема таблеток от тревоги
15:47
Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь
15:40
Мотоциклист влетел в толпу (видео)
15:27
Массовая авария парализовала МКАД
15:20
Путин собирает большое совещание перед суровыми санкциями
15:19
К чему снятся цветы
14:56
Чудо-мальчик победил рак без лекарств
14:55
95-летний Этуш угодил в больницу
14:53
Россиян травят опасными пельменями
14:50
Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры
14:50
Любители селфи массово перекраивают лица
14:33
Ученые случайно нашли замену нефти
14:31
Любовные утехи пары в рыболовных сетях попали на видео
14:12
Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником
14:12
Певица Глюк'оZа о разводе: Я свою жизнь менять не готова
13:51
Мост глупости победил 146-ю "газель"
13:45
Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
13:28
Красавчик Козловский стал первым у опытного Меньшикова
13:19
Американские "Свободу" и "Независимость" назвали кучей мусора
13:08
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
12:43
Как правильно готовиться к секс-марафону
12:33
50-летняя Валерия разительно изменилась
12:27
Жасмин страдает от серьезной зависимости
12:20
Фрик-шоу: живой Кен переоделся в Барби и взбесил отца
12:09
Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии
12:01
Последствия ядерного взрыва в США попали на видео
12:00
Разоблачена страшная ложь о кофе
11:43
Вскрылись нелицеприятные данные о родителях Бузовой
11:28
Смертельную болезнь вылечили с помощью брокколи
11:28
Готовимся к худшему: Кремль замер в ожидании самых жестких санкций
11:18
Прецедентная "мина" для ОАЭ
11:13
После романа с Димой Биланом модель показала округлившийся живот
11:12
Делишками Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
10:57
Девушек защитили от насильников модными браслетами
10:48
Мускулистый Путин с голым торсом побил толстяка Трампа
10:40
Муж присутствовал во время интима Урганта и Королевой
10:38
Звезда фильма "Оно" найдена мертвой
10:21
Виторган оказался у ног красавицы-актрисы после слухов о разрыве с Собчак
10:08
В старинном замке обнаружили призрак всадника (видео)
09:58
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
09:53
Седокова пришла на премию в трусах и занавеске
09:33
Россию взяли в окружение из-за дела Скрипаля
09:18
Барановская сделала заявление о четвертом ребенке
09:03
Порошенко испугался разрыва связей с Россией
08:59
На МКАД загорелся грузовик (видео)
08:34
Глубокая кома: вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз
08:30
Российские подлодки несколько дней гоняли беспомощных британцев
08:28
Кремль ударил Трампа по самому больному
08:16
В Архангельске загорелся торговый центр
07:58
Умер знаменитый российский актер
22:05
Зачем Макрон едет на поклон к Путину
22:00
В Москве эвакуировали общежитие университета
21:55
Ургант грязно выругался из-за выходки жены
21:50
В провокациях Запада в Сирии нашли систему
21:49
К чему снится медведь
21:47
Бизнесмен Щукин продолжает бороться за свои права в суде
21:34
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
21:27
Хоккей после футбола: Бузову уличили во флирте с известным спортсменом
21:10
Россиян осадили за грязные нападки на больную раком певицу
21:00
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
20:52
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
20:48
Пассажиров метро в Москве оставили без запрещенного Telegram
20:29
Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе
20:25
Орбакайте о затравленном наследнике: "Никите вдвойне тяжелее"
20:02
Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой
19:24
Археолог-любитель и школьник нашли тысячелетний клад
19:17
В Манчестере автомобиль протаранил толпу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену
Дочь ошарашила Лолиту: Скажи спасибо, хоть не пью!
Регионы

Безумные регионы: омич убил подругу и надругался над ее телом электропилой

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, а в Тюменской области горела школа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru. 
прочитано 555 раз

Нижегородского подростка осудят за нападение на 44-летнего соседа с ножом, передает NewsNN. Вечером 4 февраля, находясь в доме, расположенном в доме по улице Комсомольская поселка Решетиха Володарского района, 17-летний юноша в ходе конфликта нанес соседу по общежитию ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали Ссора произошла из-за того, что оппонент обвиняемого якобы не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе

Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей

Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, сообщает Newizv.1 мая там пройдет традиционная "Монстрация" – шествие горожан в разных образах и с странными плакатами. В качестве девиза шествия пока побеждает слоган из мема про Илона Маска. Он появился в сети запуска ракеты-носитель Falcon Heavy. После запуска пользователи соцсетей придумали много вариантов отечественных "достижений" под слоганом "Как тебе такое, Илон Маск?"  

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который изнасиловал двух девушек-подростков, пишет Rostovgazeta. "По данным следствия, мужчина арендовал жилье в Батайске. В 2017 году здесь он изнасиловал двух 15-летних девушек", – говорится в публикации. Сейчас 47-летний мужчина находится под стражей.

В Казани шесть рыбаков застряли на льдине на реке Волге в четырех километрах от берега. Мужчин спасли, передает Inkazan. В операции участвовали 18 человек и десять единиц техники. Оторвавшуюся льдину обнаружили в 14:35. За 15 минут все рыбаки были эвакуированы в судно на воздушной подушке, их доставили на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: pxhere.com

В городе Ялуторовске Тюменской области произошел пожар в школе. Инцидент обошелся без тяжелых последствий. "Площадь пожара составила два квадратных метра, горела пластиковая дверь запасного выхода. Огонь был потушен до прибытия пожарных. Эвакуация сотрудниками МЧС не проводилась – безопасность детей обеспечили сами работники школы", – цитирует представителей ведомства пишет Nashgorod. Причину пожара в настоящее время устанавливают дознаватели.

Омич убил знакомую и надругался над ее телом, сообщает "Город55". Несмотря на то, что трагедия произошла 13 октября 2017 года, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено сейчас. По данным следствия, 44-летний мужчина вместе со знакомой находились в квартире, когда между ними возникла ссора. Обвиняемый ударил женщину топором по голове, омичка получила черепно-мозговую травму и скончалась. После этого убийца совершил надругательство на телом убитой. Для этого он использовал нож, электропилу и ножовки.

Житель Ижевска выдал себя за сотрудника Матч ТВ, чтобы отомстить обидчику, передает Udm-info. Конфликт у них произошел в ноябре 2017 года, когда оба ездили на хоккейный матч в Пермь. В начале марта 2018 года злоумышленник, действуя во исполнение своего плана, представившись сотрудником телеканала, отправил потерпевшему СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. В ходе телефонного разговора он предложил потерпевшему сняться в видеоролике для телеканала, пообещав за съемки 5000 рублей и назначив встречу в торговом центре. Встретившись в назначенное время в указанном месте, "сотрудник телеканала" вместо обещанной съемки и гонорара, нанес потерпевшему побои.

Грузовой состав и тягач Volvo столкнулись 17 апреля на железнодорожной станции Сысерть Свердловской области, пишет TagilCity. Столкновение произошло на переезде, у грузовика смята левая сторона кабины и прицеп. Один из вагонов поезда тоже был поврежден. По словам машиниста, он не заметил грузовик, так как было темно. Очевидцы пояснили, что водитель грузовика не остановился перед знаком у переезда. Пострадавших нет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger

Волгоградец за деньги прописал в доме своих родителей без их ведома 22 узбеков, передает Novostivolgograda. Мужчина достоверно знал, что мигранты будут проживать в других районах области, и надеялся, что его маленький секрет в виде прописки иностранцев никто не узнает, в том числе и близкие. Максимальное наказание, которое грозит предприимчивому волгоградцу – три года лишения свободы.

В Башкирии три сотрудника колонии избили осужденного, сообщает Mkset. По версии следствия, утром 14 мая 2017 года пьяный осужденный самодельным ножом нанес удары в живот дежурному помощнику начальника колонии. В этот момент они находились в промышленной зоне тюрьмы. Помощник получил тяжелые раны. После этого три сотрудника колонии в подсобном помещении задержали осужденного и били его по пояснице и по стопам. Избитый был признан потерпевшим, но отказался давать показания. Несмотря на это, следователям удалось доказать причастность избивших его людей.

В Башкирии сварщик погиб от удара электрическим током, передает ToDay News Ufa. Установлено, что мужчина погиб во время выполнения работ по изготовлению приспособления для "шуровки" (перемешивания) руды в приемном бункере. Несчастный случай связан с производством. Причинами смертельного несчастного случая стали работа в стесненных, влажных условиях с категорией опасности третьего класса, а также неудовлетворительная организация производства работ руководством предприятия. По результатам расследования виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 390 тысяч рублей. 

Автор: Валерия Нарская17 апреля 2018, 19:50

комментарии

Политика

Сирийский синдром: На видео попала тихая истерика Макрона
Базарных дел мастер: Украинский премьер получил выволочку
Агрессор Трамп решился на неожиданную авантюру
Хамка Мэй оправдалась за нелепый удар по Сирии

Шоу-бизнес

Кобзона похоронят рядом с матерью
Зарвавшуюся Бузову сурово поставили на место
Поплавская напала на престарелого Виторгана
Нестареющая Ротару молчит из-за миллионов

Проишествия

Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео
Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве
Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
В Москве украли барокамеру Гагарина

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Ургант грязно выругался из-за выходки жены

Она устроила ему странный сюрприз
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление о четвертом ребенке

Телеведущая прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником

Поп-король гордится этим назначением

Шоу-бизнес

95-летний Этуш бежит из России вместе с женой

Супруга артиста не знает, плакать или смеяться

Гороскоп

Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля

Фоторепортажи

Постаревшая Долина стала необъятной
50-летняя Валерия разительно изменилась
Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии
Как менялась Алла Пугачева

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

У жертв пожара в "Зимней вишне" было пять минут на спасение
Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа
Звезда ТНТ угодила в скандал из-за шуток о герое нации
Безумные регионы: омич убил подругу и надругался над ее телом электропилой
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru