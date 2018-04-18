Безумные регионы: бухгалтера из Ингушетии за ложную беременность приговорили к двум годам колонии

Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова и расчленители из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



Автомобиль Lada насмерть сбил 49-летнюю велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области, передает NewsNN. Авария произошла утром 17 апреля на третьем километре автодороги Белышево – Калинино. Женщина передвигалась по середине проезжей части.

Бухгалтеру Минсельхоза Ингушетии ложная беременность стоила двух лет колонии, сообщает Newizv. Предприимчивая женщина получила такой срок за начисление декретных выплат, якобы причитающихся сотрудницам министерства. Чиновница систематически вносила в документы, направляемые в фонд соцстраха, ложную информацию о начислении себе, коллегам и посторонним женщинам, не работавшим в министерстве, пособий по беременности и родам. Это продолжалось с 2014 по 2016 год. Всего она обналичила при помощи банковских карт около 11 миллионов рублей.

Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова записали на видео, пишет Rostovgazeta. В ролике двое молодых людей вырывают их и скрываются. "Инциденты случились на проспекте Соколова и улице Пушкинской в понедельник. Двое мужчин сорвали ящики благотворительного Фонда Николая Чудотворца", – сказано в публикации. Полиции уже известно о происшествии.

В Казани при пожаре в бараке погибли два человека – хозяин квартиры и его подруга, передает Inkazan. К приезду пожарной машины квартира уже была вся в дыму. По словам соседей, мужчина часто употреблял алкоголь и был безработным. Жильцы дома утверждают, в квартире регулярно распивали спиртное. По предварительной версии, причиной пожара стало курение или неосторожное обращение с электроприборами, в частности с электроплиткой.

Тюменец хотел сэкономить на покупке дизтоплива и стал жертвой мошенников, лишившись десяти тысяч рублей, пишет Nashgorod. Полицейские установили, что неизвестный под предлогом оплаты счета за дизельное топливо похитил деньги, принадлежавшие компании, в которой работает потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами.

Четыре года колонии на двоих назначил суд омичам за сбыт фальшивых пятитысячных купюр, сообщает "Город55". В сентябре 2017 года один из фигурантов купил в столице сто поддельных купюр, после чего привез их в Омск для дальнейшего сбыта. Чтобы поскорее "расстаться" с липовыми деньгами, они решили купить автомобиль, чтобы потом перепродать его и получить уже настоящие денежные средства. То, что покупатели расплатились ненастоящими деньгами, продавец обнаружил в тот же день. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Мужчину убили на остановке в Ижевске, передает Udm-info. В преступлении обвиняется ранее судимый житель Малопургинского района Удмуртии. Ночью он пришел на остановку общественного транспорта "Подшипниковый завод", чтобы приобрести в торговой точке спиртное. Обвиняемый устроил там конфликт с незнакомыми мужчинами, одного из которых – 54-летнего ижевчанина ударил ножом в шею, не причинив вреда здоровью. Затем обвиняемый напал на 29-летнего мужчину и несколько раз ударил его ножом, в том числе в шею. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Собранные жителями города Краснотурьинска игрушки к вечному огню в память о погибших в кемеровской трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" оказались на помойке. В местной администрации пояснили, что вещи не пригодны к дальнейшему использованию, так как подвергались осадкам. Была идея отправить игрушки на кладбища, но она не нашла поддержки, пишет TagilCity. В отличие от Краснотурьинска, в Серове игрушки были переданы в местное отделение Красного креста, чтобы сотрудники смогли раздать их нуждающимся.

Расчленители в Волгограде убили приятеля за то, что он подсыпал им в спиртное наркотики, передает Novostivolgograda. В судах Центрального и Городищенского районов начались заседания по поводу избрания меры пресечения для четверых задержанных по делу об убийстве и расчленении 37-летнего мужчины. Правоохранители раскрыли жестокое преступление по горячим следам. Установлено, что потерпевший 14 апреля приехал к знакомому в офис, расположенный в поселке Латошинка на севере Волгограда. Они стали употреблять спиртное. И вскоре к ним присоединились еще трое приятелей. Неожиданно мужчина признался друзьям, что уже давно употребляет наркотики и стал утверждать, что они тоже их уже попробовали. На это компания отреагировала жестоким избиением приятеля и расправой над ним.

В Башкирии 67-летний 17 апреля водитель сбил 51-летнюю бабушку с годовалым малышом в коляске, сообщает Mkset. Во время ДТП женщина с ребенком переходила дорогу. В результате наезда мальчик получил травмы и доставлен в больницу.



В Уфе рецидивист за два дня ограбил два магазина, передает ToDay News Ufa. Неизвестный, угрожая ножом женщине-продавцу, забрал из кассы магазина бытовой химии более четырех тысяч рублей. Спустя два дня аналогичное преступление было совершено в одном из продуктовых магазинов в Кировском районе столицы Башкирии. Под угрозой ножа напуганная продавщица отдала злоумышленнику 13 тысяч рублей. Подозреваемый содержится под стражей.