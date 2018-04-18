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Регионы

Безумные регионы: бухгалтера из Ингушетии за ложную беременность приговорили к двум годам колонии

Фото: GLOBAL LOOK press/Spremberg
Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова и расчленители из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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Автомобиль Lada насмерть сбил 49-летнюю велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области, передает NewsNN. Авария произошла утром 17 апреля на третьем километре автодороги Белышево – Калинино. Женщина передвигалась по середине проезжей части.

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Бухгалтеру Минсельхоза Ингушетии ложная беременность стоила двух лет колонии, сообщает Newizv. Предприимчивая женщина получила такой срок за начисление декретных выплат, якобы причитающихся сотрудницам министерства. Чиновница систематически вносила в документы, направляемые в фонд соцстраха, ложную информацию о начислении себе, коллегам и посторонним женщинам, не работавшим в министерстве, пособий по беременности и родам. Это продолжалось с 2014 по 2016 год. Всего она обналичила при помощи банковских карт около 11 миллионов рублей.

Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова записали на видео, пишет Rostovgazeta. В ролике двое молодых людей вырывают их и скрываются. "Инциденты случились на проспекте Соколова и улице Пушкинской в понедельник. Двое мужчин сорвали ящики благотворительного Фонда Николая Чудотворца", – сказано в публикации. Полиции уже известно о происшествии.

В Казани при пожаре в бараке погибли два человека – хозяин квартиры и его подруга, передает Inkazan. К приезду пожарной машины квартира уже была вся в дыму. По словам соседей, мужчина часто употреблял алкоголь и был безработным. Жильцы дома утверждают, в квартире регулярно распивали спиртное. По предварительной версии, причиной пожара стало курение или неосторожное обращение с электроприборами, в частности с электроплиткой.

Тюменец хотел сэкономить на покупке дизтоплива и стал жертвой мошенников, лишившись десяти тысяч рублей, пишет Nashgorod. Полицейские установили, что неизвестный под предлогом оплаты счета за дизельное топливо похитил деньги, принадлежавшие компании, в которой работает потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами.

Четыре года колонии на двоих назначил суд омичам за сбыт фальшивых пятитысячных купюр, сообщает "Город55". В сентябре 2017 года один из фигурантов купил в столице сто поддельных купюр, после чего привез их в Омск для дальнейшего сбыта. Чтобы поскорее "расстаться" с липовыми деньгами, они решили купить автомобиль, чтобы потом перепродать его и получить уже настоящие денежные средства. То, что покупатели расплатились ненастоящими деньгами, продавец обнаружил в тот же день. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Фото: pixabay.com

Мужчину убили на остановке в Ижевске, передает Udm-info. В преступлении обвиняется ранее судимый житель Малопургинского района Удмуртии.  Ночью он пришел на остановку общественного транспорта "Подшипниковый завод", чтобы приобрести в торговой точке спиртное. Обвиняемый устроил там конфликт с незнакомыми мужчинами, одного из которых – 54-летнего ижевчанина ударил ножом в шею, не причинив вреда здоровью. Затем обвиняемый напал на 29-летнего мужчину и несколько раз ударил его ножом, в том числе в шею. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Собранные жителями города Краснотурьинска игрушки к вечному огню в память о погибших в кемеровской трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" оказались на помойке. В местной администрации пояснили, что вещи не пригодны к дальнейшему использованию, так как подвергались осадкам. Была идея отправить игрушки на кладбища, но она не нашла поддержки, пишет TagilCity. В отличие от Краснотурьинска, в Серове игрушки были переданы в местное отделение Красного креста, чтобы сотрудники смогли раздать их нуждающимся.

Расчленители в Волгограде убили приятеля за то, что он подсыпал им в спиртное наркотики, передает Novostivolgograda. В судах Центрального и Городищенского районов начались заседания по поводу избрания меры пресечения для четверых задержанных по делу об убийстве и расчленении 37-летнего мужчины. Правоохранители раскрыли жестокое преступление по горячим следам. Установлено, что потерпевший 14 апреля приехал к знакомому в офис, расположенный в поселке Латошинка на севере Волгограда. Они стали употреблять спиртное. И вскоре к ним присоединились еще трое приятелей. Неожиданно мужчина признался друзьям, что уже давно употребляет наркотики и стал утверждать, что они тоже их уже попробовали. На это компания отреагировала жестоким избиением приятеля и расправой над ним.

В Башкирии 67-летний 17 апреля водитель сбил 51-летнюю бабушку с годовалым малышом в коляске, сообщает Mkset. Во время ДТП женщина с ребенком переходила дорогу. В результате наезда мальчик получил травмы и доставлен в больницу.

В Уфе рецидивист за два дня ограбил два магазина, передает ToDay News Ufa. Неизвестный, угрожая ножом женщине-продавцу, забрал из кассы магазина бытовой химии более четырех тысяч рублей. Спустя два дня аналогичное преступление было совершено в одном из продуктовых магазинов в Кировском районе столицы Башкирии. Под угрозой ножа напуганная продавщица отдала злоумышленнику 13 тысяч рублей. Подозреваемый содержится под стражей. 

Автор: Валерия Нарская18 апреля 2018, 19:41

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