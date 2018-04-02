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МЧС застыдили за позорную медлительность при трагедии в Кемерово

Фото: GLOBAL LOOK press/42.mchs. gov.ru
В Сети появилась хронология действий спасателей во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Первый вызов в службу 112 поступил в 16:00, но к горящему ТЦ пожарные прибыли спустя 15 минут, а тушить и вовсе начались лишь в 17:00.

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Восстановить картину происходящего чуть ли не поминутно позволили записи с внешних видеокамер торгового центра. Люди из горящего здания начали выходить с 16:01, сообщает Telegram-канал Mash.

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Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Первая пожарная машина прибыла в 16:15, однако стояла на месте четыре минуты, после чего уехала за здание. В 16:18 камеры зафиксировали прибытие еще одного пожарного расчета. Машина также простаивала без дела несколько минут, а затем уехала.

Группа пожарных оказалась в уже полыхающем торговом центре в 16:20. Спустя восемь минут прибыли еще три машины. Непосредственно тушение пламени началось лишь в 17:00 – спустя час после того, как на дежурный пульт поступило первое сообщение. А еще через 29 минут спасатели впервые подняли кран, чтобы спасти запертых на крыше торгового центра людей.

И это притом что ближайшая к "Зимней вишне" пожарная часть находится на расстоянии чуть более двух километров от ТЦ. Это четыре-шесть минут дороги. "А теперь еще немного позорных цифр. Согласно справке о проделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако охрана ТЦ передала СКР несколько иные данные. В качестве доказательства – мобильный телефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня", – сообщает Telegram-канал.


Сам министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что извинился перед родителями погибших детей. "Это страшная трагедия, она должна послужить для нас всех уроком", – заявил Владимир Пучков.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, среди них – 41 ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. Ведомство рассматривает несколько возможных версий, в том числе поджог и короткое замыкание.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек, в том числе управляющая сгоревшим торговым центром Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, гендиректор компании – собственника здания Юлия Богданова. Все они взяты под стражу до 25 мая.

По некоторым данным, Антюшин отключил систему оповещения о пожаре. Богданова же была уведомлена о ненадлежащем уровне обеспечения пожарной безопасности в здании и отвечала за ее соблюдение, однако не предприняла необходимых мер для устранения неполадок.

Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 13:54

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