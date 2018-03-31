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Владелица ТЦ в Кемерово сделала неожиданное признание

Юлия Богданова. Фото: Александр Патрин/ТАСС
Гендиректор компании-собственника здания торгового центра "Зимняя вишня" Юлия Богданова заявила в суде, что чувствует себя виновной в гибели людей. При этом женщина посетовала на проблемы со здоровьем.

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"Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому что погибли люди, это ужасно, это дети", – отметила она.

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Смертоносный пожар в Кемерово

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Юлии Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Следствие полагает, что женщина, как ответственное лицо, многократно получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала мер к их устранению.

Сама Богданова отрицает информацию о том, что ей было известно о неполадках. "Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно. Два года работая на этом предприятии, я изо дня в день заботилась об этом", – заявила она.

По ее словам, дирекция собиралась менять охрану в ТЦ. "Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем", – предположила Богданова.

На заседании суда рассматривали вопрос избрания меры пресечения гендиректору компании-собственника здания торгового центра "Зимняя вишня". Женщина просила не отправлять ее за решетку.

"Я хочу быть рядом со своей семьей, хочу сотрудничать со следствием, прошу учесть состояние моего здоровья, справки, которые представлены, и избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказала Юлия Богданова, еле сдерживая слезы.

Однако суд не внял мольбам гендиректора. Богданову отправили под арест до 25 мая.

Напомним, что сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Автор: Алёна Нестерова31 марта 2018, 14:50
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