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Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"

Кадр из фильма "Парфюмер: История одного убийцы"
Поиски "парфюмера" в Волгограде, украденные 12 миллионов в Казани и погребенные автомобили в Нижнем Новгороде. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Сразу восемь автомобилей оказались погребенными под грудой кирпичей в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Там обрушилась стена склада. Инцидент произошел 13 апреля около 15:00 на Базовом проезде. Под обвалом оказалась похоронена труба газопровода. В завалах остались припаркованные у стены "Нива", "Шевроле", "Киа" и еще 5 машин, передает NewsNN.

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Два миллиона рублей похитила у своих работодателей домработница в Ростове-на-Дону. Как сообщили в УМВД, в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропали ювелирные изделия. По словам потерпевшей, ключи от дома были также у приходящей работницы. Выяснилось, что девушка два года работала в этой семье – и все это время забирала из дома ювелирные изделия и сдавала в ломбард. Нечистой на руку домработнице грозит 10 лет заключения, пишет Rostovgazeta

Дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении гендиректора и учредителя компании "Татнефтехим". Марата Исламова подозревают в махинациях с декларациями. В 2013-2015 годах Исламов задекларировал ложные данные, считают следователи. Неверную информацию он представил в налоговую службу – в итоге недоплатив государству почти 12 миллионов рублей, передает Inkazan

Уголовное дело по факту изнасилования жительницы одного из сел Викуловского района возбуждено в Тюменской области. По версии следствия, 9 апреля подвыпивший 29-летний мужчина зашел в дом к 44-летней односельчанке. Он рассчитывал на близость, но получил отказ. Тогда злоумышленник ударил женщину по лицу и изнасиловал потерпевшую. Насильник задержан, пишет Nashgorod

Житель Омской области пытался сжечь свою мать. По данным прокуратуры, 17 февраля обвиняемый Андрей Т. пришел в гости к женщине, которую ранее лишили родительских прав. Возникла ссора, сын толкнул мать, та ударилась головой о пол и потеряла сознание. Андрей Т. взял бутылку с горючей смесью, облил свою жертву и поджег. Только после того, как присутствовавшая знакомая женщины подняла шум, молодой человек вынес мать на улицу и затушил огонь снегом. Сыну грозит 10 лет колонии, сообщает "Город55"

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Фальшивые сотрудники Роспотребнадзора объявились в Нижнем Тагиле. Мошенники, в частности, позвонили местному предпринимателю Светлане Зеленской и попросили заплатить 1700 рублей за пакет документов. Однако женщина решила заехать в Роспотребнадзор, сотрудники сообщили ей, что не берут деньги за свои услуги. Обращения от бизнесменов уже поступили и из соседних городов, пишет TagilCity.

В Волгограде разыскивают "парфюмера". Преступника зафиксировали камеры наблюдения в магазине по улице Батова. Спортивного вида молодой мужчина покрутился около прилавка, а затем вышел. С собой наглый посетитель унес три упаковки туалетной воды стоимостью 2,5 тысячи рублей. Вслед за ним бросилась продавщица, но от женщины парень просто отмахнулся. Полицейские просят всех, кто узнал злоумышленника на видео, сообщить в районный отдел полиции, передает Novostivolgograda

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Автор: Андрей Евлампиев13 апреля 2018, 19:52

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