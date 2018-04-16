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Регионы

Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе

Фото: GLOBAL LOOK press
Шахтера под Ростовом раздавило восьмитонной плитой, тагильчанка донесла на сожителя из-за бездомной собаки. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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После трех месяцев пребывания в коме в Ярославской области погибла избитая отчимом двухлетняя девочка, передает NewsNN. В конце января ее доставили в борисоглебскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Против 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об истязании. Мать ребенка знала о жестоком обращении. У женщины есть еще трое малолетних детей, родительских прав на которых ее лишили.

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Омское УМВД потратит на переписку с гражданами почти четыре миллиона рублей, сообщает Newizv. Ведомство проведет тендер на закупку конвертов и почтовых марок. Все работы надо выполнить в течение 20 дней после заключения контракта. 23 апреля – дата проведения закупочной процедуры. Возможно, некоторая часть "миллионных" конвертов пойдет на отправку ответов на информационные запросы в редакции местных СМИ.

Шахтера под Ростовом раздавило восьмитонной плитой, пишет Rostovgazeta. Трагедия произошла 15 апреля в 6:30 на шахте "Дальняя" – там обрушилась кровля. В результате ЧП погиб 42-летний Евгений Кучеров, у него осталось двое детей. Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert King

В Ульяновске ночью 16 апреля произошел пожар в офисе регионального управления Роскомнадзора, передает Inkazan. Огонь повредил окно и часть внутренней отделки одного из кабинетов. Предварительная причина происшествия – поджог. Источники издания в МЧС сообщили, что неизвестные "что-то бросили в окно и начался пожар", в результате которого никто не пострадал.

В тюменском ТЦ совершили кражу на 16 тысяч рублей, пишет Nashgorod. Оперативникам удалось задержать подозреваемых по горячим следам рядом с торговым центром. По версии следователей, около 0:30 четверо мужчин проникли в здание через незакрытое окно. Молодые люди похитили из торговых точек одежду на сумму 16 тысяч рублей и попытались скрыться. Злоумышленников обнаружил охранник здания, который отреагировал на странный шум в закрытых павильонах и сообщил о произошедшем в полицию. Имущество было возвращено, а подозреваемые отправились в СИЗО.

В Омской области трехлетняя девочка утонула в яме с водой, сообщает "Город55". Инцидент произошел 13 апреля, около 21:25 по местному времени в селе Исилькульского района. Малышка упала в яму с водой на территории двора и захлебнулась. Был ли ребенок в этот момент под присмотром взрослых, не уточняется. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

В Удмуртии злоумышленник пытался дать взятку полицейскому, чтобы завезти более трех тысяч бутылок алкоголя без акцизной марки, передает Udm-info. В Завьяловском районе его задержали полицейские. Мужчина перевозил 167 ящиков алкогольной продукции, основную часть из которой составляли коньяки и водка. По словам обвиняемого, он приобрел партию алкоголя в Перми и хотел реализовать ее в Удмуртии. В совершенном преступлении он полностью признал свою вину.

Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak

Нижнетагильский суд признал виновной местную жительницу, которая обвинялась в ложном доносе на своего сожителя, пишет TagilCity. Женщина поссорилась с любовником из-за бродячей собаки, которую привела в квартиру. Мужчина выгнал животное на улицу, а обвиняемую закрыл в квартире на ключ и ушел на работу. Она при помощи простыни спустилась с балкона и в полиции написала заявление на сожителя, обвиняя его в угрозах физической расправы и попытке ее задушить. Выяснилось, что показания ложные, и на тагильчанку завели уголовное дело. На суде женщина признала свою вину. Ей вынесен приговор в виде 220-ти часов обязательных работ.

Волгоградец развлекся на 75 тысяч рублей, похищенных с карты отца-пенсионера, передает Novostivolgograda. У 67-летнего местного жителя неизвестным образом с банковской карточки исчезли все деньги. Мужчина думал, что хищение денег – дело рук неизвестных мошенников. Но вором оказался 21-летний сын потерпевшего. Выяснилось, что он помогал отцу по хозяйству и нашел банковскую карту, на которой был написан пин-код. Молодой человек не устоял перед соблазном и снял с нее все денежные средства. Похищенное он потратил на походы в увеселительные заведения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В башкирском городе Нефтекамск задержали 34-летнего мужчину, сообщившему о ложной бомбе в школе, сообщает Mkset. На место происшествия выехала следственного оперативная группа, в составе которой находилась служебно-розыскная собака. Полицейские установили, что сообщение было ложным. В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали звонившего. Мужчина в итоге признался в содеянном. Если подозреваемого признают виновным, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Башкирии 300 жителей села несколько дней были без воды, передает ToDay News Ufa. В ходе проверки на жалобы сельчан было установлено, что ООО “Приютовагрогаз” ненадлежащим образом обслуживало глубинный нанос, что привело к поломке данного агрегата. Руководство обслуживающей фирмы, ссылаясь на нехватку денежных средств, длительное время не принимало мер по восстановлению оборудования и лишь после прокурорского вмешательства приступило к ремонтным работам. На директора фирмы также было возбуждено административное дело за то, что организация не согласовало расценки на холодное водоснабжение с Госкомитетом по тарифам. Дело находится на контроле надзорного ведомства. 

Автор: Людмила Фоканова16 апреля 2018, 20:29

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