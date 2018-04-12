Безумные регионы: спецслужбы атаковали ростовский цирк

Ситуация в Сирии. Online Обвал рубля Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Четверг 12 апреля
Лента новостей
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
21:53
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
20:06
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
20:03
Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина
19:51
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
19:42
"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению
19:36
После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
19:29
Пожар у московского кинотеатра попал на видео
19:14
Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
19:04
Больная раком певица спела на модном показе
18:57
США вынесли суровый приговор Сирии
18:30
Медведева заставила говорить о своей свадьбе
18:26
Жена рассказала о попавшем в больницу Панкратове-Черном
18:14
США нашли способ уничтожить Россию
18:12
В Москве грузовик залил улицу топливом
17:46
Форум новой модной индустрии пройдет в Москве
17:43
Гоген Солнцев пригласил Диану Шурыгину спеть для престарелой невесты
17:39
Мощная группировка НАТО зажала россиян в Сирии
17:28
Какие процедуры помогут прийти в форму к лету
17:20
Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя
17:12
Качество строительства в Москве находится на высшем уровне
17:07
В России умер известный художник
17:05
50-летний Киркоров нарядился в розочки
16:59
Принц Уильям рассекретил имя своего третьего ребенка
16:56
Капитулянт Порошенко шантажирует Россию
16:52
Военный самолет Греции рухнул в море
16:49
Меркель переметнулась на сторону Путина в сирийском конфликте
16:34
В московском фитнес-клубе выступит самая красивая DJ в мире
16:28
"Аэрофлот" может прекратить полеты в США
16:26
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
16:21
Телеканал "Дождь" отметит восьмилетие в компании "ДДТ" и "Касты"
16:07
Курс рубля неожиданно подскочил
16:00
Сербия отказалась плясать под американскую дудку
15:47
8 весенних советов для аллергиков
15:37
Женщин предупредили об опасности обезболивающих
15:35
Безумная боль стала причиной гибели Гагарина
15:22
Виктория Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
15:09
Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине
14:44
Истеричка из "Дома-2" отлупила экстрасенса
14:37
Госдума ставит заслон фейковым новостям в соцсетях
14:31
Сердечную недостаточность будут лечить током
14:25
Эксперты нашли яд для Скрипаля
14:16
"Мою девочку забрали": певица Валерия высказалась о единственной дочери
14:12
Как наказывают за фейки в соцсетях за рубежом
14:04
Беременная красотка Victoria’s Secret показала прелести
13:59
Бегущий из СНГ Порошенко сел в лужу
13:52
Солнцев официально женился на 72-летней развратнице
13:51
Бить или не бить: безумный Трамп дал задний ход
13:28
Как защитить кожу от солнца в городе
13:27
"Росатом" поможет изучению Луны и Венеры
13:11
Кремль вынес предупреждение потерявшему границы Западу
13:07
Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице
12:58
Ситуация в Сирии. Online
12:35
Захарова ткнула Мэй носом в нелепые ошибки
12:29
Не потянет: новая подружка Питта поразила умом и красотой
12:29
Названы самые прибыльные профессии в России
12:27
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
12:01
Госдума заканчивает разбор законодательных завалов
11:48
Топ-10 бюджетных направлений на майские праздники
11:29
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
11:26
Откровенное интервью Ивана Урганта: Старший ребенок затормозился в развитии
11:04
Володин: Иран может принять межпарламентскую конференцию по борьбе с террором
11:03
Нерегулярный секс опасен для здоровья
11:01
В Москве водитель на полном ходу сбил ребенка (видео)
10:52
Вскрылся глобальный обман Андрея Малахова
10:52
Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
10:40
В Подмосковье поймали домушников из Молдавии
10:35
Заросший Улюкаев спрятался за юбкой молодой жены
10:11
Орбакайте высказалась об отъезде Пугачевой на ПМЖ "с концами"
10:08
Скрипаль заподозрила в отравлении загадочного жениха
10:00
Беременная звезда "Дома-2" рассталась с мужем и покинула Москву
09:50
Найден ген алкоголизма
09:47
Названа настоящая причина ожирения
09:23
Обнародованы тайные документы о жизни Гагарина
09:19
Монах 30 метров тащил машину "стальными" гениталиями (видео)
09:10
На юго-западе Москвы иномарка протаранила фуру
08:37
В московском метро случилось ЧП
08:35
Переменчивая Мэй поставила подножку Путину
08:29
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
08:26
Знаменитый актер выпил парацетамол и умер
08:18
Сомнительное заявление: Скрипаль бросила умирающего отца
08:11
Рак кожи убил лидера популярной группы
08:05
Россия в ООН щелкнула по носу зарвавшихся американцев
22:04
Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье
22:00
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
21:47
У Трампа нашли серьезное расстройство психики
21:34
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак
21:20
Когда россиянам ждать полного обрушения рубля
21:07
От страшной смерти Скрипаля спасла племянница
21:01
Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter
20:58
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
20:55
Что взять с собой в бомбоубежище
20:34
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
20:34
Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
20:20
Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым
20:15
Таран самосвалом девяти иномарок попал на видео
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Регионы

Безумные регионы: спецслужбы атаковали ростовский цирк

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
"Маски-шоу" в ростовском цирке, насилие над девушкой из фонтана в Уфе и провал в самом центре Тюмени. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
прочитано 477 раз

"Вызов власти со стороны криминалитета". Так отреагировали пользователи соцсетей на поджог автомобиля главы Сормовского района Нижнего Новгорода. Машина Дмитрия Сивохина полыхала прямо у здания администрации вечером 11 апреля. Как рассказали очевидцы, владелец иномарки вышел из здания и спокойно наблюдал за тем, как горит его автомобиль. Это не первая атака на нижегородских чиновников В сентябре прошлого года неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, напоминает NewsNN.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито

Безумные регионы: участник богословского диспута в Петербурге впал в кому

Не размениваться по мелочам решили несколько жителей столицы Северной Осетии. Они украли из двора недавно построенного дома целую детскую площадку. Причем злоумышленники особо не прятались, они утащили детский городок на глазах у жильцов дома, которые считали, что рабочие выполняют распоряжение местных властей. Детскую площадку буквально выкорчевали и увезли вместе с качелями и даже специальным резиновым покрытием. Предприимчивых граждан нашли. Им придется заплатить штраф и восстановить испорченное имущество, пишет Newizv

Цирк Ростова-на-Дону посетили сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности. Представители спецслужб изъяли документы за последние три года. Ростовский цирк закрыли 8 апреля из-за многочисленных выявленных нарушений. Как выяснилось, учреждение культуры работало без какой-либо системы пожарной безопасности. Кроме того, директор цирка Дмитрий Резниченко продавал билеты на представления, которые были бесплатными и  выводил деньги из госучреждения путем заключения договоров с ИП, передает RostovGazeta

Четыре случая заболевания бешенством выявлено в Татарстане с начала этого года. Все больные животные – лисы. Именно они являются основными разносчиками вируса, отмечают медики. По их словам, в целом ситуация в Татарстане улучшилась. В прошлом году было зарегистрировано 18 случаев бешенства – против 317 двумя годами ранее. В республике ежегодно раскладываются около 2 миллионов приманок с вакциной. Кроме того,  80 – 90% сельхозживотных подвергается вакцинации против бешенства. Однако охватить всех животных не получается - из-за несознательности владельцев, сообщает Inkazan.

Провал в центре Тюмени. Огромная яма образовалась на тротуаре по улице Мельникайте, неподалеку от остановки "Площадь памяти". Специалисты выяснили, что потребитель подключен к бесхозной канализационной сети, возможно, принадлежавшей бывшему мясокомбинату. При прочистке канализационной сети часть дорожного покрытия подмыло, передает Nashgorod.

Травмированного травматолога обнаружил наряд полиции в медучреждении на улице Перелета в Омске. Минувшим вечером росгвардейцам поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки. В приемном отделении силовики обнаружили босого и по пояс раздетого мужчину, к которому боялись подходить медики. До приезда стражей порядка пациента пытался осмотреть врач-травматолог, однако получил от пациента кулаком в лицо. 37-летний ранее судимый мужчина жаловался на боли и требовал помощи. При виде росгвардейцев он сразу успокоился и дал себя осмотреть. После чего дебоширу пришлось проехать в отделение полиции, пишет "Город55"

В Удмуртии проснулись клещи. Первые случаи нападения вредных насекомых зарегистрированы в Ижевске. Пострадали трое взрослых, все они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита. В лаборатории исследован 1 клещ, результаты анализов отрицательные на все инфекции. Начало активности клещей на территории Удмуртской Республики отмечается с первыми проталинами. При посещении леса и парков необходимо соблюдать меры предосторожности. Наилучшей защитой остается вакцинация, напоминает Udm-info

Правоохранительные органы в Кирово-Чепецке проводят проверку по факту избиения подростками пожилого мужчины-инвалида. Двое парней на улице подошли к мужчине с тростью. Один из подростков брызнул инвалиду в лицо из газового баллончика и ударил рукой в живот, а второй – ногой в голову. Исполнив задуманное, подростки не спеша удалились, третий участник снимал все на видео. Личности подростков установлены – одному из них 16 лет, другому 17. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Tagilcity

Суд в Волгограде приговорил к длительному сроку заключения 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Приехавший погостить к сестре мужчина насиловал свою малолетнюю племянницу. Возможно, об этом никто бы и не узнал, если бы извращенец не снимал на камеру все, что он творил с 6-летней девочкой. Однажды он дал своему приятелю жесткий диск, забыв о сохраненном на нем компромате. Видеозапись повергла друга в шок настолько, что он сразу же сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Извращенцу назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет, передает Novostivolgograda

Жители Уфы украли сережку у бронзовой скульптуры девушки в фонтане. Ущерб оценивается в 12 тысяч рублей. В целом, за первый квартал 2018 года уфимские вандалы причинили ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей. Самый серьезный урон причинен скверу 50-летия Победы – неизвестные разрушили 24 светильника, пишет Mkset

Семь лет тюрьмы за кражу мягкой игрушки. Такое наказание грозит 26-летней жительнице столицы Башкирии, которая стащила мишку в цветочном магазине. По словам продавщицы, злоумышленница, воспользовавшись моментом,  ухватила игрушку с витрины и поспешно скрылась. Ущерб для магазина составил 3 тысячи рублей. К несчастью для воровки, ее действия зафиксировала система видеонаблюдения, злоумышленницу задержали в Кировском районе сотрудники МВД, сообщает ToDay News Ufa

Автор: Андрей Евлампиев12 апреля 2018, 20:52

комментарии

Политика

Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
США нашли способ уничтожить Россию
Ситуация в Сирии. Online

Шоу-бизнес

Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал

Проишествия

После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя
Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"

Почему актеры скрывают любовь к мужикам

Шоу-бизнес

Откровенное интервью Ивана Урганта: Старший ребенок затормозился в развитии

На днях ведущему исполнится 40 лет
Общество

Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина

Корреспондент Dni.Ru побывал в Звездном городке
Шоу-бизнес

Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине

Женщина рассказала об отношениях с артистом

Гороскоп

Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
Макаревича умоляют лечиться
Безумная боль стала причиной гибели Гагарина
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской

Фоторепортажи

Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки
Беременная красотка Victoria’s Secret показала прелести
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
Подробности смертельного ДТП с детским автобусом под Москвой (видео)
Герои-летчики рухнувшего Як-130 спасли сотни жизней
Униженный Тулеев в панике ищет защиты
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru