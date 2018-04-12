Безумные регионы: спецслужбы атаковали ростовский цирк

"Маски-шоу" в ростовском цирке, насилие над девушкой из фонтана в Уфе и провал в самом центре Тюмени. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

"Вызов власти со стороны криминалитета". Так отреагировали пользователи соцсетей на поджог автомобиля главы Сормовского района Нижнего Новгорода. Машина Дмитрия Сивохина полыхала прямо у здания администрации вечером 11 апреля. Как рассказали очевидцы, владелец иномарки вышел из здания и спокойно наблюдал за тем, как горит его автомобиль. Это не первая атака на нижегородских чиновников В сентябре прошлого года неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, напоминает NewsNN.

Не размениваться по мелочам решили несколько жителей столицы Северной Осетии. Они украли из двора недавно построенного дома целую детскую площадку. Причем злоумышленники особо не прятались, они утащили детский городок на глазах у жильцов дома, которые считали, что рабочие выполняют распоряжение местных властей. Детскую площадку буквально выкорчевали и увезли вместе с качелями и даже специальным резиновым покрытием. Предприимчивых граждан нашли. Им придется заплатить штраф и восстановить испорченное имущество, пишет Newizv

Цирк Ростова-на-Дону посетили сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности. Представители спецслужб изъяли документы за последние три года. Ростовский цирк закрыли 8 апреля из-за многочисленных выявленных нарушений. Как выяснилось, учреждение культуры работало без какой-либо системы пожарной безопасности. Кроме того, директор цирка Дмитрий Резниченко продавал билеты на представления, которые были бесплатными и выводил деньги из госучреждения путем заключения договоров с ИП, передает RostovGazeta

Четыре случая заболевания бешенством выявлено в Татарстане с начала этого года. Все больные животные – лисы. Именно они являются основными разносчиками вируса, отмечают медики. По их словам, в целом ситуация в Татарстане улучшилась. В прошлом году было зарегистрировано 18 случаев бешенства – против 317 двумя годами ранее. В республике ежегодно раскладываются около 2 миллионов приманок с вакциной. Кроме того, 80 – 90% сельхозживотных подвергается вакцинации против бешенства. Однако охватить всех животных не получается - из-за несознательности владельцев, сообщает Inkazan.

Провал в центре Тюмени. Огромная яма образовалась на тротуаре по улице Мельникайте, неподалеку от остановки "Площадь памяти". Специалисты выяснили, что потребитель подключен к бесхозной канализационной сети, возможно, принадлежавшей бывшему мясокомбинату. При прочистке канализационной сети часть дорожного покрытия подмыло, передает Nashgorod.

Травмированного травматолога обнаружил наряд полиции в медучреждении на улице Перелета в Омске. Минувшим вечером росгвардейцам поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки. В приемном отделении силовики обнаружили босого и по пояс раздетого мужчину, к которому боялись подходить медики. До приезда стражей порядка пациента пытался осмотреть врач-травматолог, однако получил от пациента кулаком в лицо. 37-летний ранее судимый мужчина жаловался на боли и требовал помощи. При виде росгвардейцев он сразу успокоился и дал себя осмотреть. После чего дебоширу пришлось проехать в отделение полиции, пишет "Город55"

В Удмуртии проснулись клещи. Первые случаи нападения вредных насекомых зарегистрированы в Ижевске. Пострадали трое взрослых, все они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита. В лаборатории исследован 1 клещ, результаты анализов отрицательные на все инфекции. Начало активности клещей на территории Удмуртской Республики отмечается с первыми проталинами. При посещении леса и парков необходимо соблюдать меры предосторожности. Наилучшей защитой остается вакцинация, напоминает Udm-info

Правоохранительные органы в Кирово-Чепецке проводят проверку по факту избиения подростками пожилого мужчины-инвалида. Двое парней на улице подошли к мужчине с тростью. Один из подростков брызнул инвалиду в лицо из газового баллончика и ударил рукой в живот, а второй – ногой в голову. Исполнив задуманное, подростки не спеша удалились, третий участник снимал все на видео. Личности подростков установлены – одному из них 16 лет, другому 17. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Tagilcity

Суд в Волгограде приговорил к длительному сроку заключения 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Приехавший погостить к сестре мужчина насиловал свою малолетнюю племянницу. Возможно, об этом никто бы и не узнал, если бы извращенец не снимал на камеру все, что он творил с 6-летней девочкой. Однажды он дал своему приятелю жесткий диск, забыв о сохраненном на нем компромате. Видеозапись повергла друга в шок настолько, что он сразу же сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Извращенцу назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет, передает Novostivolgograda

Жители Уфы украли сережку у бронзовой скульптуры девушки в фонтане. Ущерб оценивается в 12 тысяч рублей. В целом, за первый квартал 2018 года уфимские вандалы причинили ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей. Самый серьезный урон причинен скверу 50-летия Победы – неизвестные разрушили 24 светильника, пишет Mkset

Семь лет тюрьмы за кражу мягкой игрушки. Такое наказание грозит 26-летней жительнице столицы Башкирии, которая стащила мишку в цветочном магазине. По словам продавщицы, злоумышленница, воспользовавшись моментом, ухватила игрушку с витрины и поспешно скрылась. Ущерб для магазина составил 3 тысячи рублей. К несчастью для воровки, ее действия зафиксировала система видеонаблюдения, злоумышленницу задержали в Кировском районе сотрудники МВД, сообщает ToDay News Ufa